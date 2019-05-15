На выходных в столице полностью закроют движение по улице Уманской

Источник материала: Tut.by

В выходные 18 и 19 мая будет полностью перекрыто движение по улице Уманской в Минске. Там в это время будут менять асфальт, сообщает «Столичный транспорт и связь».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Из-за асфальтирования улицы будет полностью закрыто движение для всех видов транспорта по Уманской от Железнодорожной до проспекта Дзержинского.

По этой причине:

— движение автобусов № 57 организуется в направлении улицы Семашко по проспекту Дзержинского, улице Алибегова, Семашко с выполнением на изменяемом участке остановки «ст.м. «Михалово» по проспекту Дзержинского, в обратном направлении — прямо по проспекту Дзержинского (без заезда на улицы Железнодорожную, Уманскую);

— троллейбусы № 31 будут следовать со стороны улицы Гурского по проспекту Дзержинского до остановки «ст. метро «Михалово»;

— движение троллейбусов № 47 организуется со стороны диспетчерской станции «Малиновка-4» по проспектам Любимова, Газеты «Правда», улице Голубева, проспектам Дзержинского, Жукова, Пушкина, со стороны проспекта Пушкина — по улице Гурского, проспекту Дзержинского, Любимова, и дальше по маршруту;

— троллейбусы № 63 запустят в направлении диспетчерской станции «Дружная» по улице Гурского, проспекту Дзержинского, улице Щорса, Железнодорожной и дальше по маршруту, в направлении диспетчерской станции «Юго-Запад» — по улицам Железнодорожная, Алибегова, Рафиева;

— движение автобусов № 90, 166 организуется по улице Гурского, проспекту Дзержинского, улице Железнодорожной в обоих направлениях с остановкой «ст.м. «Михалово» по проспекту Дзержинского.