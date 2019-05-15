Не бросайте мусор под колеса!

Источник материала: Радзiма

Все хотят жить в ухоженном красивом городе и чистой стране. Но далеко не каждый в борьбе за красоту и чистоту начинает с себя, выбрасывая мусор в специально отведенные для этого урны и контейнеры. Порой нерадивые соседи оставляют пакет с отходами прямо возле подъезда. Что уж тут говорить о территории, примыкающей к трассам? Здесь, чтобы выбросить мусор, водителю необходимо доехать до урны, да еще и выйти из авто. Воспитанных автомобилистов, конечно, немало. Однако есть среди водителей и настоящие неряхи, позволяющие себе выбрасывать мусор прямо из окна автомобиля: «благодаря» им обочины дорог изуродованы валяющимися пачками из-под сигарет, полиэтиленовыми пакетами, пластмассовой и бумажной одноразовой посудой, салфетками, фантиками и обертками, жевательной резинкой и прочими отходами. Некоторые автовладельцы принципиально не пользуются пепельницами — отсюда множество сигаретных окурков на дороге.

Существует ли ответственность за выбрасывание мусора из транспортного средства?

Согласно Правилам дорожного движения (п.7.4) все участники дорожного движения обязаны принимать меры по недопущению загрязнения дорог и окружающей среды, не выбрасывать мусор и иные предметы вне специально отведенных мест.

Ч. 1 ст. 18.9. Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за выбрасывание мусора или иных предметов из авто предусматривает наложение штрафа в размере от одной до двух базовых величин.

А если вы выбросили мусор не через окно, а из открытой двери транспортного средства в момент движения, то придется заплатить штраф и за это. Согласно ч. 3. ст.18.9. КоАП открытие дверей транспортного средства во время движения влечет наложение штрафа в размере от двух до десяти базовых величин.

К слову, за выброс мусора из вагона поезда либо электрички для правонарушителя будут аналогичные последствия.

Таким образом, всегда следует помнить о том, что любое действие, совершаемое Вами, имеет свои последствия.

В случае если правонарушитель признает себя виновным в совершении правонарушения, то протокол об административном правонарушении не составляется. Штраф при этом должен быть установлен по нижнему пределу и равен одной базовой величине.

Водитель! Помни! Выброшенный из окна автомобиля мусор не только загрязняет окружающую среду, но и создает аварийные ситуации на дорогах, попадая под колеса проезжающих автомобилей.

Каждую бумажку и каждый окурок, которые были брошены из окна вашего автомобиля, всё равно придется убирать другим людям! Не выбрасывайте мусор из машины, довезите его до урны! Уважайте труд коммунальных работников и других граждан страны!

ОГАИ Глусского РОВД