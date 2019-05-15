О массовой гибели пчел в Могилевской области говорят фермеры. Что происходит?

Источник материала: Tut.by

Фермеры Могилевской области бьют тревогу: в регионе наблюдается массовая гибель пчел, сообщает СТВ. Так, только в Шкловском районе ежегодно из-за нарушения сроков внесения пестицидов в почву гибнет несколько сотен тысяч этих медоносных насекомых. А ведь именно благодаря им урожай рапса увеличивается на 20−30%.

Пчелы на пасеке Андрея Шушиначева весь день остаются в своих ульях несмотря на погожий, ясный день, когда рапс вовсю цветет. Это потому, что в хозяйстве «Газовик-Сипаково» началась обработка рапса пестицидами.

— Если обработка проводится во время цветения, я считаю, это преступление против природы. В других странах за это огромная административная ответственность. У нас ее нет, не выработана. Это, как правило, ведет к гибели половине пчелиных семей, поэтому пчеловодство в Беларуси не развивается, а увядает. Одна из причин — именно ежегодные обработки крестоцветных культур, — считает пчеловод Андрей Шушиначев.

Чтобы защитить пчел от гибели, пчеловодам надо проделать большую работу: либо вывезти пасеку минимум на 5 км от обработанного поля, либо же запереть пчел в домиках. Для этого каждый улей накрывают редкой сеткой, поверх ставят дополнительные надстройки, орошают водой каждые три часа.

В противном случае ситуация может закончиться так же плачевно, как у Виктора Пинчука. Пчеловод в третьем поколении накануне лишился всего выводка. Местные аграрии просто не предупредили владельцев пасек о внесении пестицидов. Пчелы вылетели с утра на сбор урожая, но в свои домики так и не вернулись.

— У нас мало пчел — по сравнению с Литвой, Латвией, Австрией, Германией, Польшей. Там по 9−14 семей на гектар, у нас — всего 3−4 семьи. При этом 87% всех культур, которые выращивает человек, опыляются пчелами. Если пчелы умрут, через 7−8 лет на Земле начнет вымирать человечество, — говорит Виктор Пинчук.

По словам пчеловодов, в санитарно-ветеринарных правилах прописано: чтобы обезопасить насекомых, аграрии обязаны вносить особо опасные пестициды до начала цветения растений. А если не успели, распылять их можно только вечером или в пасмурный день, чтобы насекомые не получили опасную дозу ядов.

Директор Могилевской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Анатолий Труханенко подтвердил:

— Согласно СанПиНа, которым мы руководствуемся, собственники пчелопасек оповещаются за 3−4 дня до обработки, вывешиваются объявления в местах массового присутствия людей. Кроме того, главные агрономы обходят, обзванивают пчеловодов.

— Кому надо было, люди позвонили, я им все объяснил, что будем работать инсектицидом, что рапс цветет, пошел вредитель, — пояснил главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково» Сергей Иванов.

Он развесил объявления на магазине и остановках только вчера. Далеко не все пчеловоды успели их прочесть. По словам Андрея Шушиначева, пчелы, которые находятся в радиусе пяти километров от опыленных полей, в свои ульи уже не вернутся.