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Министр здравоохранения: Пациент стал сложнее и требовательнее

16.05.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основной критерий выполнения амбициозных задач, поставленных перед Минздравом госпрограммой демографической безопасности, — увеличение продолжительности жизни населения, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко, открывая 16 мая в Минске двухдневный V съезд Евразийской ассоциации терапевтов. Об этом сообщает БелаПАН.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сегодня мы идем по пути доступного здравоохранения и высоких технологий, — сказал он. — В 2018 году показатель общей смертности в стране составил 12,6 промилле. Уровень рождаемости — 10 промилле. Младенческая смертность была снижена до самых низких показателей за всю историю наблюдений — 2,4 промилле. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,4 года».

Для сравнения, в 2017 году показатель младенческой смертности был 3,2 промилле. Уровень рождаемости в позапрошлом году составил 10,9 промилле. Что касается увеличения продолжительности жизни, на 2019 год Совмин установил целевой показатель — 75 лет.

По словам министра, сейчас пациент «стал сложнее и требовательнее», поэтому нужно внедрять новые подходы и технологии в лечении сложных заболеваний. «Мы должны сегодня унифицировать подходы разных специальностей. Терапия как мать этих специальностей и является сегодня той площадкой, на которой идет обсуждение, подбор методов и критериев лечения, разработка алгоритмов терапии, которые затем применяются в практике», — отметил Малашко.

Приоритетными задачами терапевтической службы на 2016−2020 годы программой демографической безопасности определены развитие первичной медицинской помощи, поэтапный переход к общей врачебной практике, изменение подходов к диспансеризации населения. «В текущем году мы взяли на себя обязательство отработать механизм диспансеризации населения в малых городах и поселках, — сказал министр. — Основное внимание сконцентрировано на неинфекционных заболеваниях, мы провели специсследование, изменили подход к медицинской профилактике и совершенствованию проведения диспансеризации всех групп населения».

В результате внедрения во всех регионах скрининговых программ и совершенствования методов ранней диагностики онкологических заболеваний количество выявленных пациентов со злокачественными опухолями на первой и второй стадиях достигло 78%, заявил Малашко.

В 2018 году доля врачей общей практики в общем количестве специалистов первичного звена по стране составила более 60%.

Внедрение в прошлом году высоких технологий позволило выполнить 18 тыс. кардиологических операций, из них 80% в кардиохирургических отделениях областей и Минска. В прошлом году в Беларуси выполнили 41 пересадку сердца. «Наша страна заняла 10-е место в мире по донорству — 23,6 трансплантации на 1 млн населения, и 10-е место по количеству трансплантаций почки», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что основными задачами здравоохранения Беларуси является повышение качества жизни людей, внедрение новых методов профилактики заболеваний, диагностических технологий, обеспечение населения качественной медпомощью и доступными лекарствами.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, сейчас пациент «стал сложнее и требовательнее», поэтому нужно внедрять новые подходы и технологии в лечении сложных заболеваний.
 
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