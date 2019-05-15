В Бресте участковая педиатр вызвала милицию, потому что младенца не было дома. Оказалось, его убили

Источник материала: Tut.by

В Бресте на берегу Мухавца обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщает милиция Брестской области. Поиски иниицировала участковая педиатр.

28-летнюю маму с ребенком выписали из областного роддома 10 мая. Девушка — гражданка Туркменистана, которая в Бресте была слушательницей курсов в одном из университетов. Ребенок родился 17 марта недоношенным и находился под наблюдением медиков.

Педиатр поликлиники пришла, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре девушка отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мать все-таки нашли. На вопросы оперативников та отвечала путанно, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп оставила на берегу реки, но не помнит, где именно. Во время поисков тело ребенка нашли.

В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемая задержана.