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В Бресте участковая педиатр вызвала милицию, потому что младенца не было дома. Оказалось, его убили

16.05.2019 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте на берегу Мухавца обнаружили тело новорожденного ребенка, сообщает милиция Брестской области. Поиски иниицировала участковая педиатр.

28-летнюю маму с ребенком выписали из областного роддома 10 мая. Девушка — гражданка Туркменистана, которая в Бресте была слушательницей курсов в одном из университетов. Ребенок родился 17 марта недоношенным и находился под наблюдением медиков.

Педиатр поликлиники пришла, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре девушка отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи обратились в милицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мать все-таки нашли. На вопросы оперативников та отвечала путанно, называя одновременно несколько версий исчезновения дочери. В итоге сообщила, что ребенок умер в результате несчастного случая, а она испугалась ответственности и труп оставила на берегу реки, но не помнит, где именно. Во время поисков тело ребенка нашли.

В ходе осмотра тела ребенка видимых телесных повреждений обнаружено не было. С целью установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемая задержана.

 
Теги: Брест
 
 
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Педиатр поликлиники пришла, чтобы осмотреть младенца, но ей никто не открыл дверь, а в телефонном разговоре мать отказалась говорить, где ребенок. Тогда врачи...
 
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