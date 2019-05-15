ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Осиповичах международная акция «Ночь музеев» пройдёт в духе СССР

16.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Программа мероприятия «Рождённые в СССР»

18 мая 2019

Осиповичский районный историко-краеведческий музей
(ул. Интернациональная, 48)

Цена билета: 2,5 руб.

В Осиповичах международная акция «Ночь музеев» пройдёт в духе СССР

18:00 — открытие праздника

18:05 – 19:00 — литературно-музыкальная программа «Связь поколений», выступление учащихся ГУО Гимназии и СШ №4г. Осиповичи, коллектива художественной самодеятельности ветеранской организации СОАО «Кровля» (экспозиция «Клуб», зал № 4)

19:00 – 19:30 — выступление образцового детского коллектива «Школьный театр» ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи»:  «Литературный капустник»(экспозиция «Клуб», зал № 4)

19:45 – 20:10 — выступление объединения по интересам «До-ми-сольки» ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи»: «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна» (экспозиция «Клуб», зал № 4)

20:10 – 20:30 — концертная программа «Песни из кинофильмов 80-х» коллектива учителей ГУО «Детская школа искусств №1 г. Осиповичи» (экспозиция «Клуб», зал № 4)

20:35 – 21:35 — концертная программа «Я родился в СССР» районного центра культуры (экспозиция «Клуб», зал № 4)

22:00 – 23:30 — «Дискотека 80-х»

18:00 – 23:00 — работают экспозиционные комплексы:

  • «Комиссионный магазин» (зал № 6)
  • «Комната боевой и трудовой славы» (зал № 5)
  • Фотозоны: «Фотоателье нач. 1920-х гг.» (зал № 2), «Квартира 1930- х гг.» (зал № 3), «Кабинет начальника станции» (зал № 3)
  • Выставка предметов периода СССР из собраний осиповичских коллекционеров (зал № 1)

18:00 – 23:00 — работает «Буфет» (зал № 7)

Также Вашему вниманию предлагаются:

  • фотоконкурс «Найди себя»
  • показ видеофильмов: «Рожденные в СССР», «Хочу вернуться в Советский Союз», «Путешествие по городу Осиповичи 1970-80х годов» и др.
  • розыгрыш облигаций, продажа сувениров
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа мероприятия «Рождённые в СССР» 18 мая 2019 Осиповичский районный историко-краеведческий музей (ул. Интернациональная, 48) Цена билета: 2,5 руб. 18:00 —...
 
Новости дня
Новости общества
 
Снова «дело медиков»: экс-сотрудника «Белмедтехники» задержали в зале суда. Взятка - 600 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика