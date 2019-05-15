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В Осиповичах международная акция «Ночь музеев» пройдёт в духе СССР
16.05.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Программа мероприятия «Рождённые в СССР»
18 мая 2019
Осиповичский районный историко-краеведческий музей
Цена билета: 2,5 руб.
18:00 — открытие праздника
18:05 – 19:00 — литературно-музыкальная программа «Связь поколений», выступление учащихся ГУО Гимназии и СШ №4г. Осиповичи, коллектива художественной самодеятельности ветеранской организации СОАО «Кровля» (экспозиция «Клуб», зал № 4)
19:00 – 19:30 — выступление образцового детского коллектива «Школьный театр» ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи»: «Литературный капустник»(экспозиция «Клуб», зал № 4)
19:45 – 20:10 — выступление объединения по интересам «До-ми-сольки» ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи»: «За детство счастливое наше, спасибо, родная страна» (экспозиция «Клуб», зал № 4)
20:10 – 20:30 — концертная программа «Песни из кинофильмов 80-х» коллектива учителей ГУО «Детская школа искусств №1 г. Осиповичи» (экспозиция «Клуб», зал № 4)
20:35 – 21:35 — концертная программа «Я родился в СССР» районного центра культуры (экспозиция «Клуб», зал № 4)
22:00 – 23:30 — «Дискотека 80-х»
18:00 – 23:00 — работают экспозиционные комплексы:
18:00 – 23:00 — работает «Буфет» (зал № 7)
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Программа мероприятия «Рождённые в СССР» 18 мая 2019 Осиповичский районный историко-краеведческий музей (ул. Интернациональная, 48) Цена билета: 2,5 руб. 18:00 —...
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