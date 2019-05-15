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Снова «дело медиков»: экс-сотрудника «Белмедтехники» задержали в зале суда. Взятка - 600 долларов

16.05.2019 17:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На оглашение приговора в суд Фрунзенского района Минска 48-летний Сергей Шунькин пришел с большой сумкой, пока шло разбирательство, он находился под домашним арестом. Шунькин был членом рабочей группы по разработке проекта закона о государственный закупках, а летом 2018 года стал фигурантом громкого уголовного «дела медиков».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

О том, что бывший сотрудник «Белмедтехники» Сергей Шунькин задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки), нигде не сообщалось. Возле зала суда Фрунзенского района Минска сегодня собрались родные и близкие обвиняемого, мужчина прошел к первой скамье с большой черной сумкой. Так обычно происходит, когда человек находится не под стражей и накануне государственный обвинитель попросил признать фигуранта виновным и назначить наказание в виде лишения свободы.

Как узнал TUT.BY, Сергея Шунькина, который работал в «Белмедтехнике» в сфере закупок, обвинили в получении взятки в 600 долларов. Деньги в три этапа по 200 условных единиц передавал учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько. Бизнесмен и его компании фигурируют почти на всех процессах по «делу медиков».

— Суд приговорил Шунькина Сергея Анатольевича признать виновным в принятии должностным лицом для себя материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и за выполнение интересов, дающего взятку. И на основании ч.1 ст. 430 УК назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, — огласил приговор судья Евгений Писаревич. — Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей и заключить его немедленно под стражу в зале суда.

После этих слов в зал вошли конвоиры и стали возле Сергея Шунькина. Мужчина был задержан 14 июня 2018 года и до октября находился в СИЗО, затем ему изменили меру пресечения на домашний арест. По приговору суда у Шунькина будет конфискован автомобиль BMW Х5, а также 270 долларов, «доход, полученный преступным путем, и по заявлению Шунькина, переданный в КГБ» также конфискуют. Помимо этого будут обращены в доход государства 530 долларов, которые жена обвиняемого перечислила на расчетный счет Министерства финансов.

Обвиняемому 48 лет, имеет высшее образование. Как указано в интернете, Сергей Шунькин был руководителем юридической службы «Белмедтехники», организатором государственных закупок. Например, в 2015 году на заседании комиссии «Белмедтехники» по закупке медицинского оборудования председателем был замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий (за взятку в 10 тысяч евро и 13,5 тысячи долларов был приговорен к шести годам лишения свободы — Прим. TUT.BY), а среди членов комиссии Сергей Шунькин. Он также принимал участие в публичной лекции «Закупки в здравоохранении: ключевые изменения 2017 года». А еще был членом рабочей группы по разработке проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров».

Напомним, в июне 2018 года КГБ сообщил о том, что задержан директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак. При обыске в гараже у него обнаружили 620 тысяч долларов. О том, направлено ли уголовное дело в его отношении в суд, информации нет.

Приговор Сергею Шунькину не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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На оглашение приговора в суд Фрунзнеского района Минска 48-летний Сергей Шунькин пришел с большой сумкой, пока шло разбирательство, он находился под домашним...
 
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