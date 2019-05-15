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Названы тарифы для подключения камер к общей системе мониторинга порядка в стране

16.05.2019 17:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постановлением правительства определены тарифы на услуги, которые касаются подключения к республиканской системе мониторинга общественной безопасности. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тарифы на услуги определены постановлением Совета Министров № 301 от 15 мая.

С учетом НДС, например, в 20 рублей обойдется выдача технических условий, чтобы к этой системе подключить камеры видеонаблюдения или специальные детекторы. Это цена за весь объект.

Еще по 10 рублей обойдется подключение к системе каждой конкретной камеры или детектора на объекте. А потом ежемесячно примерно по 104 рубля — за обработку и хранение полученных данных, и стоимость за каждое средство системы наблюдения.

Цены могут менять, для этого ежегодно МВД может вносить предложения правительству до 1 апреля. В целом, документ о тарифах вступит в силу после полного опубликования.

Как и зачем работает система

Напомним, впервые о создании республиканской системы мониторинга общественной безопасности министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал еще в марте 2017 года. Говорилось, что новая система видеонаблюдения обойдется в 100 млн долларов.

Теперь известно, что это совместный проект МВД и частной научно-исследовательской компании Synesis. Систему уже запустили в стране. В Минске, например, местами уже работает стационарная фотофиксация нарушений парковки: нарушитель автоматически получает протокол для уплаты штрафа. Но это, рассказывали TUT.BY разработчики, лишь часть многоцелевой платформы для «умного города» Kipod Smart City.

«Она способна анализировать потоковое видео в режиме реального времени и уведомлять оператора об обнаружении таких событий, как нарушение ПДД, образование заторов на дороге, проникновение в охраняемые зоны, детекция бесхозных вещей, падение на рельсы, идентификация разыскиваемых (пропавших без вести) лиц, возгорание, задымление, звуки выстрела и так далее», — говорили там.

Такая платформа, поясняли разработчики, работает и в других странах: например, в Великобритании система управляет автоматическими заправками, а в России следит за безопасностью в Московском метрополитене.

Работа республиканской системы мониторинга регулируется отдельным документом. Там указана ее цель: наблюдение за порядком, профилактика и выявление преступлений, розыск людей и предупреждение о ЧС. Автоматизированная система собирает данные беспрерывно, их могут получить пользователи системы, суды при рассмотрении конкретного дела или другие, у кого есть такое право по закону. При этом информация будет закрыта для остальных.

Абоненты системы могут безвозмездно получать информацию, полученную со своих объектов. А вот МВД, КГБ, МЧС, Департамент финансовых расследований КГК, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр — всю информацию без ограничения по объему и источнику получения. Другие ведомства, например, таможня или пограничники, тоже могут, но при ряде условий и по согласованию.

К системе должны подключится государственные органы, другие организации и даже предприниматели, если в их ведении имеются объекты, подлежащие обязательному оснащению видеонаблюдением. Остальные — по желанию.

 
Теги: Минск
 
 
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Напомним, создание системы инициировало МВД. Она уже работает, к ней подключены камеры и детекторы.
 
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