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Глава ГТК: количество попыток провести через границу лекарства с психотропными веществами растет

16.05.2019 18:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Увеличивается количество попыток перемещения через границу лекарственных препаратов, которые содержат в своем составе психотропные вещества, рассказал председатель Таможенного комитета Юрий Сенько.

— Это нарушение, — напомнил глава ГТК, — Растет количество потребителей, у которых отсутствуют медицинские предписания для потребления подобного плана препаратов. Естественно, такие таблетки используются явно не по назначению. Наша задача пресекать подобного плана попытки.

По словам Юрия Сенько, случаи, когда такие препараты перевозят через границу без разрешающих документов «по незнанию», единичны.

— Чаще всего везут коммерческие, достаточно большие партии, явно без объяснения причин, для чего нужен лекарственный препарат такому гражданину, — говорит глава ГТК. — Надо понимать, что психотропные вещества, наркотические препараты запрещены к ввозу. Надо получать соответствующие рецепт, решение на ввоз, и тогда будет разрешен вопрос.

 
 
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