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Много полезного для детей и «зожников». На площади Победы в Витебске пройдет акция Красного Креста

16.05.2019 18:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске 17 мая пройдет акция, подготовленная региональным отделением Белорусского общества Красного Креста. Будет много мероприятий для любителей ЗОЖ и детей.

Организаторы подготовили несколько мастер-классов. В частности, вас научат, как правильно ходить со скандинавскими палками; как оказывать первую помощь, как быстро и верно реагировать на чрезвычайные ситуации. При желании можно освоить и азы клоунотерапии (анимация, моделирование воздушными шарами, шоу мыльных пузырей).

Все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Акция пройдет в пятницу, 17 мая, с 14.00 до 17.00. Приходите!

 
Теги: Витебск
 
 
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