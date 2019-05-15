Много полезного для детей и «зожников». На площади Победы в Витебске пройдет акция Красного Креста

Источник материала: Tut.by

На площади Победы в Витебске 17 мая пройдет акция, подготовленная региональным отделением Белорусского общества Красного Креста. Будет много мероприятий для любителей ЗОЖ и детей.

Организаторы подготовили несколько мастер-классов. В частности, вас научат, как правильно ходить со скандинавскими палками; как оказывать первую помощь, как быстро и верно реагировать на чрезвычайные ситуации. При желании можно освоить и азы клоунотерапии (анимация, моделирование воздушными шарами, шоу мыльных пузырей).

Все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти экспресс-тестирование на ВИЧ.

Акция пройдет в пятницу, 17 мая, с 14.00 до 17.00. Приходите!