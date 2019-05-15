«Кожаный мяч» собрал юных футболистов-любителей

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В выходные дни в состязаниях сошлись несколько команд трех возрастных групп – с 2005 по 2010 год рождения. Организатором турнира выступили отдел спорта и туризма Борисовского райисполкома и РК ОО «БРСМ». Ребята отнеслись к спортивным баталиям серьезно. Все игроки старались показать хорошую игру на поле.

«Кожаный мяч» – спортивный турнир для тех, кто не занимается футболом в специализированных школах. Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, достаточно собрать свою команду и подать заявку. Это хороший шанс для юных футболистов заявить о себе.

Борьба оказалась непростой, каждый сражался достойно. По итогам соревнований места распределились следующим образом: в старшей возрастной группе 3 место у команды средней школы № 22, серебро завоевала «Золотая шайба», лидером стала команда «Здоровье» из аг. Лошница.

В средней возрастной группе золото и бронзу завоевали команды «Уникум» и «Уникум-3» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района», 2 место – у команды «Морис».

В младшей возрастной группе 1 и 3 места – у команд «Уникум» и «Уникум-2010» ГУДО «Центр творчества и молодежи Борисовского района», второе – у «Здоровье».

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Ангелина КАЗАРЦЕВА, член объединения «Юный журналист» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи»