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Пасхальные подарки от завода медпрепаратов

16.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В канун светлого праздника заместитель генерального директора по идеологии Н.О. Бусел, заместитель генерального директора по управлению персоналом – начальник ОКиТО К.В. Борисова, член молодежного отряда охраны правопорядка И.О. Михеева и представители трудового коллектива посетили воспитанников УО «Борисовский дом ребенка» и ГУО «Социально- педагогический центр Борисовского района».
В честь праздника заводчане подарили свои пасхальные изделия и сладости воспитанникам этих учреждений. А коллективную работу отдела капитального строительства «Пасхальное яйцо» подарили храму Рождества Христова г. Борисова.

 
 
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С 24 по 25 апреля 2019 года в ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» среди работников и коллективов впервые проходил конкурс на лучшее пасхальное изделие.
 
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