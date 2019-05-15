Пасхальные подарки от завода медпрепаратов

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В канун светлого праздника заместитель генерального директора по идеологии Н.О. Бусел, заместитель генерального директора по управлению персоналом – начальник ОКиТО К.В. Борисова, член молодежного отряда охраны правопорядка И.О. Михеева и представители трудового коллектива посетили воспитанников УО «Борисовский дом ребенка» и ГУО «Социально- педагогический центр Борисовского района».

В честь праздника заводчане подарили свои пасхальные изделия и сладости воспитанникам этих учреждений. А коллективную работу отдела капитального строительства «Пасхальное яйцо» подарили храму Рождества Христова г. Борисова.