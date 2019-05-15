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Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

16.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Торжественное вручение премий учащимся учреждений образования, достигшим высоких показателей в учебе, спорте, общественной, творческой, исследовательской деятельности. А также в образовательных мероприятиях по итогам 2018-2019 учебного года прошло 16 мая в гимназии.

В мероприятии приняли участие председатель райисполкома Геннадий Хоружик, председатель райсовета депутатов Сергей Куденьчук, заместитель председателя райисполкома Геннадий Бычко, начальник управления райисполкома Игорь Счастный и начальник идеологического отдела и по делам молодежи. Председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин» Анна Джумкова

23 учащиеся школ города получили премии районного Совета депутатов и райисполкома. Почетные грамоты были вручены учителям, достигших наилучших результатов в работе с одаренными учениками. Благодарственных писем были удостоены родители талантливых детей. Для многодетных семей и дома семейного типа, где воспитываются стипендианты, районная организации ОО «Белорусский союз женщин» подготовила подарки.

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Лучшие учащиеся сморгонских школ получили премии районного Совета депутатов и райисполкома

Галина АНТОНОВА.

Фото автора.

 
 
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Торжественное вручение премий учащимся учреждений образования, достигшим высоких показателей в учебе, спорте, общественной, творческой, исследовательской...
 
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