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После реконструкции в Минске открывается самый большой книжный. Вот как он теперь выглядит

17.05.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самый большой книжный магазин Минска сегодня официально открывается после реконструкции. Вот как он теперь выглядит.


C января в «Светоче», что на проспекте Победителей, шла реконструкция. Но магазин не закрывался, продолжал работать в урезанном формате. Приходя сюда, покупатели могли наблюдать, как шло обновление. Теперь работа над помещением закончилась — 17 мая магазин официально открывается. В честь открытия в «Светоче» обещают скидку 10% на все.

Изменился фасад. Он теперь черный. Такой вид соответствует концепции развития проспекта Победителей, разработанной с оглядкой на стиль торгового центра «Галерея Минск». На здании больше нет крупной вывески «Дом кнігі «Светач» — только «Белкніга», так называется предприятие, у которого в Минске несколько книжных магазинов.


Зато сняли баннеры, которые закрывали большие окна магазина. Сквозь них можно увидеть торговые залы и полки с книгами.

Теперь у «Светоча» — два входа. К тому, что со стороны проспекта Победителей, добавился еще и вход со стороны торгового центра «Галерея Минск».


Изменения интерьера — тоже серьезные. Магазин стал больше: было 1300 квадратных метров, прибавилось еще 640. Появилась лестница со «вторым светом».

Гендиректор «Белкниги» Александр Вашкевич оценивал в марте этого года, что реконструкция книжного магазина должна была обойтись в 600 тысяч рублей (примерно 280 тысяч долларов).


Книг больше не стало — их примерно 50 тысяч.

— Думаем, больше не нужно — покупатель теряется. Может, обновим просто книжный ассортимент, — рассказала TUT.BY директор дома книги «Светоч» Елена Бондаренко.

За время реконструкции, из-за перекрытой половины зала, магазин «немного просел в доходах».


Отделы теперь расположены по-другому.

На первом этаже — канцтовары, сувениры, открытки. И еще много отделов: атласов и карт, белорусской книги, искусства, художественной и детской литературы, истории (всемирной и Беларуси).


На втором этаже продается методическая литература, книги для изучения иностранных языков, экономики, медицины, — самых разных наук.




На каждом этаже — по инфокиоску. Сначала с их помощью можно будет узнать только, есть ли книга в этом магазине, потом добавится информация по другим объектам «Белкнига».

А вот системы, как в крупных книжных магазинах соседних стран, когда покупатель, вместе с информацией о наличии книги, получает еще и чек — «шпаргалку», на какой книжной полке ее искать, в «Светоче» пока нет.


— Но наши инфокиоски вскоре будут показывать план магазина. Нужный шкаф будет обозначен цветом — покупатель сможет туда подойти, — говорит директор магазина Елена Бондаренко.

Расплатиться за покупки теперь можно будет только на первом этаже.

В магазине появилась зона для презентаций, сегодня пройдет первая: писательница Наталья Батракова представит свою новую книгу.


Слева от зоны презентаций — кафе, работа над ним еще идет. В полном объеме место, где книголюбы смогут выпить чашечку кофе, откроется чуть позже.

Обновленный книжный открывается в 14.00, первым десяти покупателям обещают подарки.


 
Теги: Минск
 
 
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