Убийство гаишника, суды над врачами, Коля Лукашенко в Instagram и снова городовой - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

За окном дождь — и лить будет весь день (а на юге Европы видели, что творится ?!), убийц нашего молоденького гаишника, похоже, еще не нашли… Какое-то очень грустное утро пятницы. Уже завтра и на следующей неделе, говорят, распогодится, а пока давайте вспомним, чем мы жили в прошедший четверг — и понадеемся, что наступивший день будет лучше.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Самое важное и страшное событие вчерашнего дня в нашей спокойной и безопасной стране — Могилеве офицер ГАИ найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, возбуждено дело">жестокое и странное убийство милиционера. Вечером в Могилеве был похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 22-летний лейтенант милиции. Черную «Волгу» с российскими номерами, на которой скрылись убийцы, искали всю ночь, нашли ли — пока не известно. В некоторых регионах введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты. Все, что мы за ночь узнали о погибшем парне, — здесь . Конечно, и далее будем рассказывать вам обо всем, что узнаем.









В Тель-Авиве прошел второй полуфинал «Евровидения-2019». 10 из 18 его участников вышли в финал, где составят конкуренцию белорусской певице Зене (Зине Куприянович) . Да-да, Лазарев тоже. А вообще во втором полуфинале ничего особенного, все как всегда — номера с национальным колоритом и так называемые евровизийные баллады, лирика и экспрессия, динамика и статика. Смотрите, в общем, сами .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Сын Александра Лукашенко, 14-летний Николай, становится настоящей звездой соцсетей. В последнее время в Instagram стали появляться профили с указанием «Официальная страница Николая Лукашенко». Такие аккаунты, якобы принадлежащие младшему сыну президента, были и ранее. Однако недавно были созданы две страницы, которые массово набирают подписчиков и утверждают, что их ведет лично Николай. Изучили эти аккаунты — а не фейк ли ?





Помните главврача Светлогорской райбольницы, который на днях рассказал о проблемах медицины за пределами МКАД и объездных областных центров и попросил помощи спонсоров? Встретились с ним, послушали простую и грустную арифметику выживания здравоохранения в районах. А потом спросили наших читателей, а помогли ли они бы рублем нашей медицине . Вот вы что думаете?

за пределами МКАД и объездных областных центров и попросил помощи спонсоров? здравоохранения в районах. А потом спросили наших читателей, а . Вот вы что думаете? Соскучились по минскому городовому? А-а-а, не понимаете, как по нему можно скучать — он же памятник? Правда, такой дорогой и неприкосновенный, что за фотосъемку около него снова задержали людей — в этой раз, туристов из России. «Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? Говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта — тоже не запрещено… Тогда что нельзя? „О! — говорят. — Вы сзади городового на постамент встали, это вандализм!“ И фиг с ним, что постамента там нету». В милиции их отпустили после прибытия какого-то «генерала» и посоветовали считать это все «забавным приключением». «От Минска у нас, кстати, абсолютно хорошие впечатления. Но меня волнует, что люди приезжают и не знают о такой ситуации. И сколько еще туристов могут так „попасть“ просто по незнанию и испортить себе отдых?». Нас тоже волнует — гости Игр-то в какой опасности, представляете?! Кстати, как думаете, а стикерпак Viber с городовым качать можно — или тоже ну его?





Хотите, покажем вам белорусскую машину, с помощью которой милиция могла бы бороться с вами на уличных акциях протеста (но не будет)? Знакомьтесь — устройство заградительного типа «Рубеж» , предназначен для экспорта и создан с учетом, в частности, протестов желтых жилетов во Франции. Еще, кстати, можем посоветовать, что вообще посмотреть на выставке MILEX-2019 — еще сегодня и завтра работают.

(но не будет)? , предназначен для экспорта и создан с учетом, в частности, протестов желтых жилетов во Франции. Еще, кстати, можем посоветовать, — еще сегодня и завтра работают. Видели « самую короткую в мире автомагистраль «? В Могилеве есть недостроенный участок дороги на окраине города: четырехполоска длиной в 1 км с разделительной полосой. Смотрится странно, особенно сейчас, когда это — просто высокие ряды бордюров и колодцы посреди поля. Узнали, что в «автомагистраль» уже закопали 43 млрд старыми — и теперь будем вместе с местными ждать, когда ее достроят.

«? В Могилеве есть недостроенный участок дороги на окраине города: четырехполоска длиной в 1 км с разделительной полосой. Смотрится странно, особенно сейчас, когда это — просто высокие ряды бордюров и колодцы посреди поля. — и теперь будем вместе с местными ждать, когда ее достроят. А вот посмотрите, как выглядит изнутри уникальный дом, спрятанный в центре Минска . Здание на Чернышевского, 12 строилось еще в 1936 году. Местные говорят, что в войну тут жил немецкий командный состав, о существовании которого до сих пор напоминает дот (долговременная огневая точка), примыкающий к дому. Попасть в него можно только через лаз в полу, оборудованный в спальне Галины Павловны. Этот дот семья использует как погреб и хранит там закатки. Прелесть же!

. Здание на Чернышевского, 12 строилось еще в 1936 году. Местные говорят, что в войну тут жил немецкий командный состав, о существовании которого до сих пор напоминает дот (долговременная огневая точка), примыкающий к дому. Попасть в него можно только через лаз в полу, оборудованный в спальне Галины Павловны. Этот и хранит там закатки. Прелесть же! А вот вам Минск">Минск Виталия Гуркова — многократного чемпиона мира по тайскому боксу. Да-да, мы начали новый проект «Аборигены»! Прогуливаемся с известными минчанами по местам, о которых им есть что рассказать. Местные, коренные — эти люди родились здесь и хорошо знают свой город. Они и есть лучшие экскурсоводы по прошлому и настоящему Минска.





А вот вам наш борец Саша Гуштын , серебряный призер Евро-2019. Мы уже привыкли к тому, что у белорусской борьбы часто лицо кавказской национальности, но бывает по-другому. Поговорили с Гуштыном о «закошенных» кавказцах-борцах, зарплате и Библии (он вообще не по-борцовски правильный) — было интересно .

, серебряный призер Евро-2019. Мы уже привыкли к тому, что у белорусской борьбы часто лицо кавказской национальности, но бывает по-другому. Поговорили с Гуштыном о «закошенных» кавказцах-борцах, зарплате и Библии (он вообще не по-борцовски правильный) — . А видели, как у нас в студии родители и дети угадывают любимые мультфильмы друг друга? Мы посмотрели — и непонятно, почему котенок назывался Гав, а миньонов кто-то считает мутировавшими бананами. Не пропустите и вы, забавно .

друг друга? Мы посмотрели — и непонятно, почему котенок назывался Гав, а миньонов кто-то считает мутировавшими бананами. . И напоследок посмотрите на Нотр-Дам спустя месяц после пожара — масштабно, величественно, грустно . Поднимем вам немного настроение: вчера зато Эйфелева башня отметила 130-летний юбилей — 15 мая 1889 года она впервые открылась для посетителей. Вы знали, что первоначально башню, спроектированную инженером Гюставом Эйфелем, планировали разобрать через 20 лет?

ЧТО В СПОРТЕ?

Главный тренер минской хоккейной «Юности» Михаил Захаров признался, что подумывает о том, чтобы возглавить Федерацию хоккея Беларуси . Ну или «Динамо», на крайняк, — с «Юностью"-то в КХЛ он уже отчаялся попасть .

признался, что . Ну или «Динамо», на крайняк, — . Наша Вика Азаренко вышла в четвертьфинал турнира в Риме — ее соперница отказалась от борьбы. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей пары Софья Кенин (США, 37 WTA) / Каролина Плишкова (Чехия, 7 WTA). Кстати, Плишкова — одна из трех теннисисток топ-10, которых Азаренко уже обыгрывала в этом сезоне.

Все новости четверга, 16 мая

Кстати. Завтра же — вернее, в ночь с субботы на воскресенье — пройдет главное музейное событие страны «Ночь музеев». Развлечений на свой вкус не найдет только ну очень ленивый. Выбирайте локации и миксуйте культпоходы сразу в несколько музеев — в этом точно поможет наш гид (здесь, кстати, программа и по регионам). Сходите — это обычно очень интересно!

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY