Убийство гаишника, суды над врачами, Коля Лукашенко в Instagram и снова городовой - все за вчера

За окном дождь — и лить будет весь день (а на юге Европы видели, что творится?!), убийц нашего молоденького гаишника, похоже, еще не нашли… Какое-то очень грустное утро пятницы. Уже завтра и на следующей неделе, говорят, распогодится, а пока давайте вспомним, чем мы жили в прошедший четверг — и понадеемся, что наступивший день будет лучше.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ
Самое важное и страшное событие вчерашнего дня в нашей спокойной и безопасной стране — Могилеве офицер ГАИ найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, возбуждено дело">жестокое и странное убийство милиционера. Вечером в Могилеве был похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 22-летний лейтенант милиции. Черную «Волгу» с российскими номерами, на которой скрылись убийцы, искали всю ночь, нашли ли — пока не известно. В некоторых регионах введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты. Все, что мы за ночь узнали о погибшем парне, — здесь. Конечно, и далее будем рассказывать вам обо всем, что узнаем.
В четверг в столице шли аж три процесса по «делу медиков». Для бывшего главного врача столичной 1-й больницы Олега Фомина прокурор запросил для 4 года колонии усиленного режима с конфискацией. Медика судят за взятки. При проведении обыска по месту проживания у Фомина нашли около $ 140 тысяч в эквиваленте. Тогда многие СМИ показали оперативное видео, снятое во время обыска, с разложенными на кровати купюрами евро и долларами, дорогим алкоголем. А судят его теперь за 3 тысячи долларов, которые за три раза принесли в качестве благодарности фирмы, занимающиеся медоборудованием. Фомин вину признал по всем трем случаям, раскаялся и возместил ущерб.
Экс-сотрудника «Белмедтехники» Сергея Шунькина вчера за взятку в 600 долларов приговорили к 2,5 года колонии усиленного режима с конфискацией. Шунькин был членом рабочей группы по разработке проекта закона о государственный закупках.
Еще в одном суде Минска прокурор запросила большой срок для замглавврача медцентра МТЗ Сергея Семижона. Обращаясь к суду с последним словом, обвиняемый не сдержал слез и признался: за 56 лет жизни ему еще никогда так не было стыдно, как сейчас. Плакали все.
В Тель-Авиве прошел второй полуфинал «Евровидения-2019». 10 из 18 его участников вышли в финал, где составят конкуренцию белорусской певице Зене (Зине Куприянович). Да-да, Лазарев тоже. А вообще во втором полуфинале ничего особенного, все как всегда — номера с национальным колоритом и так называемые евровизийные баллады, лирика и экспрессия, динамика и статика. Смотрите, в общем, сами.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ
Сын Александра Лукашенко, 14-летний Николай, становится настоящей звездой соцсетей. В последнее время в Instagram стали появляться профили с указанием «Официальная страница Николая Лукашенко». Такие аккаунты, якобы принадлежащие младшему сыну президента, были и ранее. Однако недавно были созданы две страницы, которые массово набирают подписчиков и утверждают, что их ведет лично Николай. Изучили эти аккаунты — а не фейк ли?
Соскучились по минскому городовому? А-а-а, не понимаете, как по нему можно скучать — он же памятник? Правда, такой дорогой и неприкосновенный, что за фотосъемку около него снова задержали людей — в этой раз, туристов из России. «Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? Говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта — тоже не запрещено… Тогда что нельзя? „О! — говорят. — Вы сзади городового на постамент встали, это вандализм!“ И фиг с ним, что постамента там нету». В милиции их отпустили после прибытия какого-то «генерала» и посоветовали считать это все «забавным приключением». «От Минска у нас, кстати, абсолютно хорошие впечатления. Но меня волнует, что люди приезжают и не знают о такой ситуации. И сколько еще туристов могут так „попасть“ просто по незнанию и испортить себе отдых?». Нас тоже волнует — гости Игр-то в какой опасности, представляете?! Кстати, как думаете, а стикерпак Viber с городовым качать можно — или тоже ну его?
Видели «самую короткую в мире автомагистраль«? В Могилеве есть недостроенный участок дороги на окраине города: четырехполоска длиной в 1 км с разделительной полосой. Смотрится странно, особенно сейчас, когда это — просто высокие ряды бордюров и колодцы посреди поля. Узнали, что в «автомагистраль» уже закопали 43 млрд старыми — и теперь будем вместе с местными ждать, когда ее достроят.
А вот посмотрите, как выглядит изнутри уникальный дом, спрятанный в центре Минска. Здание на Чернышевского, 12 строилось еще в 1936 году. Местные говорят, что в войну тут жил немецкий командный состав, о существовании которого до сих пор напоминает дот (долговременная огневая точка), примыкающий к дому. Попасть в него можно только через лаз в полу, оборудованный в спальне Галины Павловны. Этот дот семья использует как погреб и хранит там закатки. Прелесть же!
А вот вам Минск">Минск Виталия Гуркова — многократного чемпиона мира по тайскому боксу. Да-да, мы начали новый проект «Аборигены»! Прогуливаемся с известными минчанами по местам, о которых им есть что рассказать. Местные, коренные — эти люди родились здесь и хорошо знают свой город. Они и есть лучшие экскурсоводы по прошлому и настоящему Минска.
А вот вам наш борец Саша Гуштын, серебряный призер Евро-2019. Мы уже привыкли к тому, что у белорусской борьбы часто лицо кавказской национальности, но бывает по-другому. Поговорили с Гуштыном о «закошенных» кавказцах-борцах, зарплате и Библии (он вообще не по-борцовски правильный) — было интересно.
А видели, как у нас в студии родители и дети угадывают любимые мультфильмы друг друга? Мы посмотрели — и непонятно, почему котенок назывался Гав, а миньонов кто-то считает мутировавшими бананами. Не пропустите и вы, забавно.
Наша Вика Азаренковышла в четвертьфинал турнира в Риме — ее соперница отказалась от борьбы. В четвертьфинале белоруска встретится с победительницей пары Софья Кенин (США, 37 WTA) / Каролина Плишкова (Чехия, 7 WTA). Кстати, Плишкова — одна из трех теннисисток топ-10, которых Азаренко уже обыгрывала в этом сезоне.
Кстати. Завтра же — вернее, в ночь с субботы на воскресенье — пройдет главное музейное событие страны «Ночь музеев». Развлечений на свой вкус не найдет только ну очень ленивый. Выбирайте локации и миксуйте культпоходы сразу в несколько музеев — в этом точно поможет наш гид (здесь, кстати, программа и по регионам). Сходите — это обычно очень интересно!
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.