В выходные Брест накроют туман, дожди и грозы

Источник материала: Tut.by

Предстоящие выходные в Бресте будут дождливыми, но теплыми, сообщает pogoda.by .

В субботу утром город накроет туман. Видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня пройдут дожди. Вечером возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +23°С.

Утро воскресенья будет облачным, но без осадков. После обеда пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +20°С.

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