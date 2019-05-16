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В выходные Брест накроют туман, дожди и грозы
17.05.2019 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предстоящие выходные в Бресте будут дождливыми, но теплыми, сообщает
В субботу утром город накроет туман. Видимость составит 500−800 метров. Во второй половине дня пройдут дожди. Вечером возможна гроза. Столбик термометра поднимется до +23°С.
Утро воскресенья будет облачным, но без осадков. После обеда пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +20°С.
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