ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Ваховяк: на татами жесткость, дома спокойствие и рассудительность

17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

Александр Ваховяк один из спортсменов–кандидатов на участие во ІІ Европейских играх от Беларуси. За его успехами будет особенно интересно наблюдать сморгонцам, ведь Александр – уроженец нашего города. По итогам 2018 года спортсмен занимает 38 строчку мирового рейтинга. Надеемся, что ІІ Европейские игры будут успешными для нашего дзюдоиста. Не зря говорят, что дома и стены помогают.
Александр Ваховяк: на татами жесткость, дома спокойствие и рассудительность

Александр ВАХОВЯК (справа)

С теплотой и нежностью о своём Саше рассказывает его мама Галина Ваховяк. Второй сын в семье стал предновогодним подарком для родителей. Рос будущий спортсмен, как все: учился в школе, особенно любил географию, играл в футбол, вокруг него всегда было много друзей.

Мама вспоминает, как весело и шумно проходили его дни рождения, даже девочки приходили. Согласитесь, не каждый мальчишка будет дружить с девчонками. А Саша дружил, защищал их, не боялся дать отпор обидчикам.

В спорт 8-летнего Сашу привел, конечно же, папа. Он и тренировал его до 8 класса. И старшего сына тоже. К сожалению, тот получил травму, и спорт пришлось оставить. После 8 класса Александр уехал из дома – поступил в школу олимпийского резерва в Гродно. «Страшно было его отпускать и жалко, - делится мама Галина. - Он для меня все равно был маленьким. Часто навещала его в Гродно и постепенно успокаивалась, видя, что все хорошо. Он же по характеру очень сосредоточенный, спокойный, аккуратный».

Сейчас Александр живет в Минске, после окончания юридического факультета БГУ служит в департаменте «Охрана». Теперь уже приезжает в гости вместе с женой. Конечно, из-за работы, тренировок и турниров видеться с родителями часто не получается.

Александр Ваховяк: на татами жесткость, дома спокойствие и рассудительность

«Никогда не смотрю его выступления на турнирах, тяжело переносить всю эту борьбу. Узнаю результат уже после окончания схватки. Если все прошло успешно – могу глянуть одним глазком», - признается Галина Ваховяк.

Пусть ІІ Европейские игры принесут нашему дзюдоисту очередные награды, и пусть каждый его выход на татами будет победным, чтобы маме захотелось посмотреть и пересмотреть эти важные моменты в спортивной карьере сына.

Виолетта ВОЙТКО.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Ваховяк один из спортсменов–кандидатов на участие во ІІ Европейских играх от Беларуси. За его успехами будет особенно интересно наблюдать сморгонцам,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Вот и лето! Погода в Витебске в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика