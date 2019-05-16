Александр Ваховяк: на татами жесткость, дома спокойствие и рассудительность

Александр ВАХОВЯК (справа)

С теплотой и нежностью о своём Саше рассказывает его мама Галина Ваховяк. Второй сын в семье стал предновогодним подарком для родителей. Рос будущий спортсмен, как все: учился в школе, особенно любил географию, играл в футбол, вокруг него всегда было много друзей.

Мама вспоминает, как весело и шумно проходили его дни рождения, даже девочки приходили. Согласитесь, не каждый мальчишка будет дружить с девчонками. А Саша дружил, защищал их, не боялся дать отпор обидчикам.

В спорт 8-летнего Сашу привел, конечно же, папа. Он и тренировал его до 8 класса. И старшего сына тоже. К сожалению, тот получил травму, и спорт пришлось оставить. После 8 класса Александр уехал из дома – поступил в школу олимпийского резерва в Гродно. «Страшно было его отпускать и жалко, - делится мама Галина. - Он для меня все равно был маленьким. Часто навещала его в Гродно и постепенно успокаивалась, видя, что все хорошо. Он же по характеру очень сосредоточенный, спокойный, аккуратный».

Сейчас Александр живет в Минске, после окончания юридического факультета БГУ служит в департаменте «Охрана». Теперь уже приезжает в гости вместе с женой. Конечно, из-за работы, тренировок и турниров видеться с родителями часто не получается.





«Никогда не смотрю его выступления на турнирах, тяжело переносить всю эту борьбу. Узнаю результат уже после окончания схватки. Если все прошло успешно – могу глянуть одним глазком», - признается Галина Ваховяк.

Пусть ІІ Европейские игры принесут нашему дзюдоисту очередные награды, и пусть каждый его выход на татами будет победным, чтобы маме захотелось посмотреть и пересмотреть эти важные моменты в спортивной карьере сына.