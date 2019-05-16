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Борисовский завод медицинских препаратов начинает поставки нового лекарства для лечения сахарного диабета с июня 2019 года

17.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Это таблетки с модифицированным высвобождением. Метформин Лонг предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа у взрослых (особенно у больных с избыточной массой тела) при неэффективности диетотерапии и физических нагрузок, в качестве монотерапии или в комбинации с другими пероральными гипогликемическими средствами или совместно с инсулином.

Метформин Лонг имеет преимущества по сравнению с метформином немедленного высвобождения. Прием метформина с модифицированным действием 1 раз в сутки значительно упрощает схему лечения. Препарат лучше переносится пациентами за счет снижения частоты побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта. Повышается приверженность лечению за счет однократного приема и снижения частоты побочных эффектов. Более удобная для приема лекарственная форма – облонг.

Лекарственное средство Метформин Лонг 500 доступно в аптеках Республики Беларусь с апреля 2019 года. Лекарственное средство Метформин Лонг 750, таблетки с модифицированным высвобождением 750мг №30 будет доступно в аптеках Республики Беларусь с июня 2019 года.

Метформин Лонг позволяет осуществлять эффективный контроль уровня глюкозы в крови в течение суток.

Открытое акционерное общество «Борисовский завод медицинских препаратов» — производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия в Белоруссии. Лекарственные средства производства ОАО «БЗМП» поставляются в 24 cтраны мира.

www.minsk-region.gov.by

 
 
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Министерство здравоохранения Республики Беларусь согласовало порядок отпуска из аптек на льготных условиях лекарственного средства Метформин Лонг, сообщает...
 
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