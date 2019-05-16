Профилактическая акция «Скорость»

Источник материала: Единство

Анализ аварийности на территории Минской области свидетельствует, что каждое третье ДТП совершено по причине неправильного выбора или превышения установленной скорости движения. Как правило, происшествия рассматриваемой категории характеризуются довольно высокой степенью тяжести последствий.

На каждой автодороге есть свои, так называемые, аварийные точки – места концентрации ДТП. В данных местах выставлены дорожные знаки, понижающие максимальную скорость и предупреждающие водителей об опасном участке. Но недисциплинированность некоторых водителей, лихачество и неправильно выбранная скорость становятся причинами съездов в кювет, опрокидываний, встречных столкновений, наездов на препятствие.

08.05.2019 около 13.50 на 68-км а/д М-5 «Минск-Гомель» вблизи н.п. Подбережье Пуховичского района, водитель 1962 г.р., житель г. Осиповичи Могилевской обл., управляя а/м Дачия-Сандеро, двигаясь по а/д М-5 «Минск-Гомель» в направлении г. Гомель не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП:

- водитель получил телесные повреждения в виде: «перлом правой лучевой кости». После оказания мед. помощи отпущен домой.

- пассажир 1986 г.р., жительница г. Осиповичи Могилевской обл., от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

За 4 месяца 2019 года по указанной причине совершено 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 40 – получили травмы.

С начала года сотрудниками ГАИ выявлено 3381 факт нарушений скоростного режима водителями.Согласно статьи 18.13 КоАП, за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составит до 25,5 рублей (до 1 базовой величины), от 20 до 30 км/ч – от 25,5 до 76,5 рублей (от 1 до 3 базовых величин), 30 и более км/ч – от 76,5 до 255 рублей (от 3 до 10 базовых величин). За повторное в течение года нарушение в отношении водителей применяется штраф от 127,5 до 382,5 рублей (от 5 до 15 базовых величин) или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.

Пункт 78 Правил дорожного движения требует от водителя выбирать скорость с учетом интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, дорожных условий, ширины и состояния проезжей части, видимости в направлении движения, атмосферных условий, рельефа местности, видимости и обзорности, состояния своего транспортного средства и характера перевозимого груза.

Госавтоинспекция Минской области призывает водителей к дисциплине, ответственности и соблюдению ПДД. Помните, что внимательное, культурное вождение автомобилем и постоянный контроль за дорожной ситуацией обеспечат благополучное прибытие к месту назначения.

Лихачеству на дороге не место!

С уважением,

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Ст. инспектор по АиП ОГАИ Борисовского РУВД, майор милиции И.Ю.Пахтусова