В Столине открылась студия красоты «Екатерина»

Источник материала: Навiны Палесся





Недавно свои двери для посетителей открыла студия красоты «Екатерина» в г. Столине.

Уютный павильон площадью 24 квадратных метра расположен неподалёку от здания Белагропромбанка. Студию легко заметить по красивому рекламному оформлению, которое составляет единый стильный ансамбль с остановочным пунктом, который украсил главную улицу (в том числе и цветами).

Внутри павильона тоже красиво, а, главное, удобно: профессиональные уютные кресла для посетителей; сдержанные тона; милые 3-D бабочки (лёгкий намёк на то, что из любой неприглядной «куколки» можно сделать бабочку?).

Тут готовы «навести марафет» по всем фронтам женской привлекательности. Сделать маникюр, покрыть ногти гель-лаком, нарастить ноготки, сделать педикюр, причёску и макияж…





На рынке красоты сегодня очень востребованы процедуры для волос. В «Екатерине» подготовились к спросу соответствующим предложением. Тут можно сделать и кератиновое выпрямление волос, и ламинирование, и безвредную биозавивку.

Хозяйка и инициатор идеи студии красоты Татьяна Ошуркевич подошла к своему бизнесу основательно: сделан качественный ремонт внутри и снаружи, куплено всё необходимое для дезинфекции приборов, удобные анатомические кресла, образцы-палитры – всё для безопасности и удобства представительниц прекрасного пола.





Цены на услуги очень комфортные. Скоро лето, а значит, мы оголим ножки и главной «плановой процедурой» станет педикюр. В «Екатерине» он стоит 25 рублей, с покрытием гель-лаком — 30. Маникюр с покрытием гель-лаком обойдётся в 20 рублей, с наращиванием – на пять рублей дороже. Ламинирование или кератиновое выпрямление – процедуры не слишком бюджетные – от 60 рублей и выше (разумеется, цена зависит от длины волос).

Татьяна прошла специальное обучение, соответствующие курсы, получила все необходимые сертификаты, с которыми можно ознакомиться тем, кто не слишком доверяет новичкам на этом рынке.

Студия работает чуть больше месяца, но уже есть постоянные клиенты, предварительная запись — верные признаки того, что дела идут вверх.

Лилия

ГУЩА

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