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Заготовка кормов. Зелёная масса – на силос

17.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся


Механизатор Николай Дмитрук

КСУП «Бережное» – одно из первых хозяйств, где начали заготавливать зелёную массу на силос. Первые тонны новых кормов были заложены здесь восьмого мая.

– Всего для нужд нашего хозяйства нужно 14,5 тысячи тонн силоса и 8 тысяч тонн сенажа, — рассказывает директор КСУП «Бережное» Виталий ЯХНОВЕЦ. – На заготовке задействованы два отряда, которые могут ежедневно убирать 500-600 тонн зелёной массы. В первую траншею уже заложено 914 тонн силоса, а на подкормку скота уже ушло 250 тонн свежей зелёной массы. Для поддержания хороших удоев, которые сейчас составляют 17 кг в среднем от одной коровы (выше среднего районного показателя), оставили 20 гектаров.
Хорошая слаженная работа отразилась не только на увеличении надоев, но и качестве молока. Сегодня на молочнотоварных фермах хозяйства товарность молока составляет 94 процента, а реализация сор-том экстра и высшим составляет 100 процентов, в том числе экстрой – свыше 50 процентов.
Чтобы прокормить три тысячи голов крупного рогатого скота, нужно много корма. Учитывая то, что в хозяйстве последние четыре сезона закладывается полуторагодичный запас корма, руководство смотрит в будущее с оптимизмом. Ещё есть в закромах шесть тысяч тонн кукурузного силоса и две тысячи тонн сенажа прошлогоднего урожая, которого хватит не на один месяц.

Заготовка кормов. Зелёная масса – на силос

Хорошо работают на заготовке кормов механизаторы Иван Васечко, Константин Ковалевич, водители Геннадий Маманович, Юрий Кунтарас, Анатолий Германович, Василий Хватюк, трамбовщики Александр Жакун и Сергей Слабко.
Параллельно с заготовкой кормов были подведены итоги и весенней посевной кампании. Лучшим в хозяйстве и одним из лучших в районе был признан механизатор Николай Дмитрук, который посеял 590 га кукурузы (70 процентов посевных площадей) и 413 га зерновых и однолетних трав (60 процентов посевных площадей). С этим достижением механизатора поздравил председатель районного комитета проф-союза работников АПК Александр Лузай.
Александр НИКИФОРЕНКО
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КСУП «Бережное» – одно из первых хозяйств, где начали заготавливать зелёную массу на силос. Первые тонны новых кормов были заложены
 
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