Заготовка кормов. Зелёная масса – на силос

Источник материала: Навiны Палесся





КСУП «Бережное» – одно из первых хозяйств, где начали заготавливать зелёную массу на силос. Первые тонны новых кормов были заложены здесь восьмого мая.

– Всего для нужд нашего хозяйства нужно 14,5 тысячи тонн силоса и 8 тысяч тонн сенажа, — рассказывает директор КСУП «Бережное» Виталий ЯХНОВЕЦ. – На заготовке задействованы два отряда, которые могут ежедневно убирать 500-600 тонн зелёной массы. В первую траншею уже заложено 914 тонн силоса, а на подкормку скота уже ушло 250 тонн свежей зелёной массы. Для поддержания хороших удоев, которые сейчас составляют 17 кг в среднем от одной коровы (выше среднего районного показателя), оставили 20 гектаров.

Хорошая слаженная работа отразилась не только на увеличении надоев, но и качестве молока. Сегодня на молочнотоварных фермах хозяйства товарность молока составляет 94 процента, а реализация сор-том экстра и высшим составляет 100 процентов, в том числе экстрой – свыше 50 процентов.

Чтобы прокормить три тысячи голов крупного рогатого скота, нужно много корма. Учитывая то, что в хозяйстве последние четыре сезона закладывается полуторагодичный запас корма, руководство смотрит в будущее с оптимизмом. Ещё есть в закромах шесть тысяч тонн кукурузного силоса и две тысячи тонн сенажа прошлогоднего урожая, которого хватит не на один месяц.





Хорошо работают на заготовке кормов механизаторы Иван Васечко, Константин Ковалевич, водители Геннадий Маманович, Юрий Кунтарас, Анатолий Германович, Василий Хватюк, трамбовщики Александр Жакун и Сергей Слабко.

Параллельно с заготовкой кормов были подведены итоги и весенней посевной кампании. Лучшим в хозяйстве и одним из лучших в районе был признан механизатор Николай Дмитрук, который посеял 590 га кукурузы (70 процентов посевных площадей) и 413 га зерновых и однолетних трав (60 процентов посевных площадей). С этим достижением механизатора поздравил председатель районного комитета проф-союза работников АПК Александр Лузай.

Александр НИКИФОРЕНКО

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