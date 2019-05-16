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«Даже Zara закупает белорусский лен». Mark Formelle выпустил молодежную коллекцию изо льна

17.05.2019 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске прошел модный показ Fashion Z 2.0, где компания Mark Formelle презентовала три новые коллекции. Среди них — молодежная одежда изо льна. TUT.BY посмотрел, как она выглядит.


Первый показ Fashion Z прошел в декабре 2019 года. Такое название — в честь поколения Z, участники показа — люди, родившиеся в это время, после 1995 года. Организаторы мероприятия — Nagorny Model Management совместно с Mark Formelle. Автор идеи и режиссер проекта — Нина Драко.

Компания Mark Formelle представила три новые коллекции, в том числе одежду изо льна.


Европейские бренды еще с прошлого года активно шьют наряды изо льна, но немногие белорусские производители создают молодежную одежду из этого материала.

Директор Mark Formelle Светлана Сипарова рассказывает, что лен — практически символ страны.

— Хотелось и льняную коллекцию сделать не такой скучной, чтобы она не воспринималась как одежда для взрослых. Мы хотели, чтобы лен стал современным и молодежным.

Закупать лен дороже, чем хлопок, но цена все равно демократичная, говорит Сипарова.

— Многие европейские бренды закупают белорусский лен, даже та же Zara. А у нас часто такое отношение ко льну, как к чему-то, что не носится. Мне кажется, что эта коллекция тоже должна сделать какой-то прорыв. Она очень родная.













На показе представили не всю коллекцию, а основные модели ярких цветов. Одежда — как для мужчин, так и для женщин — будет в продаже через две недели.

Создатель коллекции изо льна — Даша Гайдук, победитель конкурса New Names by Mark Formelle. Вещи можно носить в разных стилях — подойдут как для работы в офисе, так и под спортивную одежду.

Показ проходил в зале СОК «Олимпийский» с участием баскетболистов команды «Минск». Дизайнеры вдохновлялись приближающимися Европейскими играми, говорят организаторы.

Еще были представлены повседневная спортивная коллекция, а также капсульная коллекция креативного директора компании Лучано Паризи с черлидерскими топами, бомберами, принтами в стиле университетских гербов.



Капсула коллекции Лучано Паризи Back to School


 
Теги: Минск
 
 
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Еще две коллекции - повседневная спортивная, а также капсульная коллекция с черлидерскими топами, бомберами, принтами в стиле университетских гербов.
 
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