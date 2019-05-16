Купаться в Кировском районе можно только на озере «Селище» г.Кировска

Источник материала: Кировец





В теплое время года люди предпочитают отдыхать на природе, зачастую пренебрегая правилами без­опасного поведения. Однако беспечность отдыхающих часто приводит к печальным последствиям. В связи с этим следует помнить о правилах безопасности поведения на воде и вблизи водоемов.

Основная причина, по которой гибнут люди на воде, — купание в нетрезвом состоянии, а также в запрещенных и не предназначенных для этого местах.

Огромную опасность представляет элементарное легкомысленное и бескультурное поведение людей во время отдыха. Нередко отдыхающие, распивая спиртные напитки, оставляют на берегу либо бросают в воду пустые бутылки, в результате чего десятки людей ежегодно обращаются за медпомощью с травмами различного характера. К трагическому исходу приводит и ныряние в неприспособленных и непроверенных местах.

Отдыхающие должны помнить о том, что на территории района купаться можно только в зоне действия спасательного поста, расположенного на озере «Селище» г.Кировска на пляже. Это место массового отдыха граждан определено решением райисполкома. За ним установлен пристальный контроль со стороны всех ответственных служб, как за качеством воды, так и за чистотой прилегающей территории, имеется специально оборудованная стоянка автотранспорта, осуществляется дежурство работниками ОСВОД.

Уважаемые граждане, соблюдение элементарных норм и правил поведения в местах массового отдыха, и в особенности на водоемах, – это не прихоть, это правила, написанные жизнью, и их соблюдение избавит вас от неприятностей, а самое главное — поможет сохранить жизнь и здоровье.