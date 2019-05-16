ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Купаться в Кировском районе можно только на озере «Селище» г.Кировска

17.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Купаться в Кировском районе можно только на озере «Селище» г.Кировска

В теплое время года люди предпочитают отдыхать на природе, зачастую пренебрегая правилами без­опасного поведения. Однако беспечность отдыхающих часто приводит к печальным последствиям. В связи с этим следует помнить о правилах безопасности поведения на воде и вблизи водоемов.

Основная причина, по которой гибнут люди на воде, — купание в нетрезвом состоянии, а также в запрещенных и не предназначенных для этого местах.

Огромную опасность представляет элементарное легкомысленное и бескультурное поведение людей во время отдыха. Нередко отдыхающие, распивая спиртные напитки, оставляют на берегу либо бросают в воду пустые бутылки, в результате чего десятки людей ежегодно обращаются за медпомощью с травмами различного характера. К трагическому исходу приводит и ныряние в неприспособленных и непроверенных местах.

Отдыхающие должны помнить о том, что на территории района купаться можно только в зоне действия спасательного поста, расположенного на озере «Селище» г.Кировска на пляже. Это место массового отдыха граждан определено решением райисполкома. За ним установлен пристальный контроль со стороны всех ответственных служб, как за качеством воды, так и за чистотой прилегающей территории, имеется специально оборудованная стоянка автотранспорта, осуществляется дежурство работниками ОСВОД.

Уважаемые граждане, соблюдение элементарных норм и правил поведения в местах массового отдыха, и в особенности на водоемах, – это не прихоть, это правила, написанные жизнью, и их соблюдение избавит вас от неприятностей, а самое главное — поможет сохранить жизнь и здоровье.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В теплое время года люди предпочитают отдыхать на природе, зачастую пренебрегая правилами без­опасного поведения. Однако беспечность отдыхающих часто...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Даже Zara закупает белорусский лен». Mark Formelle выпустил молодежную коллекцию изо льна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика