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Суд вынес приговор бывшему главврачу 1-й больницы Олегу Фомину

17.05.2019 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Заводского района Минска приговорил бывшего главного врача 1-й городской клинической больницы к 4 годам колонии. Олега Фомина обвинили в получении взятки на сумму около 3 тысяч долларов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Суд Заводского района Минска признал бывшего главврача 1-й городской больницы Минска виновным в получении взяток по ч.1 и ч.2 ст. 430 УК. Его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в течение пяти лет.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, прокурор запрашивал для Олега Фомина 4 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать высокие должности в течение пяти лет.

Еще летом 2018 года главврача задержали за содействие в организации закупок медицинского оборудования для нужд больницы. При проведении обыска по месту проживания у Олега Фомина нашли около $ 140 тысяч в эквиваленте. Тогда многие СМИ показали оперативное видео, снятое во время обыска, с разложенными на кровати купюрами евро и долларами, дорогим алкоголем.

Однако, общая сумма взяток, о которой идет речь, — вовсе не 140 тысяч, а около 3 тысяч долларов. Это три эпизода, когда деньги принесли в качестве благодарности фирмы, занимающиеся медоборудованием. Олег Фомин вину признал по всем трем случаям, раскаялся и возместил ущерб.

По версии следствия, Фомин принял от представительницы «Белэкспомед» не менее 200 рублей, а от представителя «Геол-М» Владимира Ладутько в августе 2016 года — не менее 2000 долларов. Последний пример связан с благодарностью по закупке мединструмента для эндоскопического отделения. Также в 2013 году 930 евро в конверте ему передал представитель немецкого концерна Fresenius в Минске Геннадий Соболевский. В 1-ю больницу они поставляли аппараты для гемодиализа — внепочечного очищения крови при острой почечной недостаточности. Также проводили техническое обслуживание оборудования.

Защитник Фомина обращал внимание, что деньги, которые передавали главврачу, не являются взятками. Взятку дают за благоприятное решение вопросов, а Фомин никаких таких вопросов не решал и ни с кем ни о чем не договаривался, денег не требовал и в момент передачи их не видел, так как они были в пакетах среди рекламных проспектов. При этом все три человека передавали ему деньги по своему желанию, сумму определяли самостоятельно в качестве благодарности. Более того, он даже еще не был главврачом, когда с компанией Fresenius заключался договор на техническое обслуживание оборудования.

Адвокат просил переквалифицировать обвинение с ч.1 и ч.2 ст 430 УК (Получение взятки) на ч.2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) и применить к Олегу Фомину наказание в виде ограничения свободы, а не лишения. Он ранее не судим, у него на иждивении малолетний ребенок и престарелый отец, который нуждается в лечении. На работе его характеризовали только положительно, он пользовался авторитетом среди медиков. Коллеги говорили, что он порядочный человек. По словам адвоката, Фомин готов работать в любом медучреждении страны и приносить пользу своим честным трудом и так доказать, что исправился.

В последнем слове Олег Фомин сказал, что никогда не принес бы ущерб государству, если бы осознавал, что то, что ему приносили — взятки.

— Я считал, что это поощрение, бонус от людей, которые имеют чрезвычайный доход. Я всю свою жизнь сознательно стремился помогать людям, облегчать их боль и страдание и делать их жизнь полноценной всеми доступными мне средствами. То есть выполнение своего непосредственного врачебного долга, должностных обязанностей руководителя, научных и исследовательских изысканий, участие в благотворительных акциях, общественной деятельности. Полное осознание того, что я сделал что-то незаконное, пришло ко мне после задержания, — говорил он.

Он говорил, что искренне раскаялся и просил учесть безупречное прошлое, нахождение на иждивении малолетнего ребенка и престарелого отца, чистосердечное раскаяние и проявить снисхождение.

В суде он пояснял, что чуть более 106 тысяч евро, которые арестовали, — это семейные накопления. Это деньги бабушки, его отца — все, мол, лежали в одном месте. Около 10 тысяч долларов на счету — личные сбережения, как и еще чуть более 13 тысяч долларов, а около 51 тысячи российских рублей — деньги на отпуск. Также среди денег есть те, что принадлежат гражданской жене.

Квартира главврача строилась в кредит, который до сих пор выплачивается.

 
Теги: Минск
 
 
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Олега Фомина обвинили в получении взятки по ч.1 ст. 430 и ч.2 ст. 430 УК.
 
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