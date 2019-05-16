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В Беларуси от вузов ожидают инициативы в национальной и региональных инновационных системах

17.05.2019 10:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

В Беларуси от вузов ожидают инициативы в национальной и региональных инновационных системах
Ирина Старовойтова. Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от вузов ожидают инициативы в национальной и региональных инновационных системах. Об этом сегодня заявила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на открытии конференции "Раскрытие инновационного потенциала университетов: университетско-промышленные кластеры", передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Старовойтова напомнила, что согласно концептуальным подходам к развитию системы образования до 2020 года и на перспективу до 2030 года при формировании инновационной экономики вузы должны обеспечить подготовку специалистов, которые способны создавать инновации. "Университеты должны проявлять инициативу и в рамках национальных и региональных инновационных систем, формируя у студентов компетенции, которые востребованы в условиях быстро меняющегося рынка труда и необходимых для обучения на протяжении всей жизни", - отметила Ирина Старовойтова.

Основной концепт развития вузов - в интеграции образовательного процесса с научно-образовательной деятельностью. Первый замминистра уточнила, что речь идет о концепции предпринимательского университета -"Университета 3.0", который развивается в белорусских вузах. "Подход Беларуси к развитию высшей школы по модели "Университет 3.0" основан на представлении о том, что система высшего образования должна не только подстраиваться под рынок труда, но и сама служить источником и инкубатором новых идей, инновационных решений, прогрессивных технологий", - добавила она.

Как сообщалось, в январе Совмин утвердил комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2019 год. Всего в плане около 80 мероприятий. В частности, в вузах планировалось создание фондов целевого капитала (эндаумент-фонды). Кроме того, в планах было открывать центры трансфера технологий при университетах, научных организациях в Минске, областных и наиболее крупных райцентрах.

Конференция организована Всемирным банком при поддержке Министерства образования в ходе подготовки совместного проекта "Модернизация высшего образования Беларуси". Цель конференции состоит в изучении возможностей сотрудничества университетов и промышленных предприятий путем демонстрации опыта европейских государств и Беларуси на государственном уровне. Участники обсудят также опыт вузов и предприятий в создании инновационных экосистем и разработке механизмов, учитывающих потребности отрасли, стимулирующих развитие человеческого капитала и способствующих инновационной деятельности.

Организаторы рассчитывают, что презентации практических исследований Беларуси и других европейских стран, а также обмен мнениями между представителями власти, ведущих вузов, научными работниками и представителями отраслей промышленности помогут найти практические решения для раскрытия инновационного потенциала университетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси от вузов ожидают инициативы в национальной и региональных инновационных системах. Об этом сегодня заявила первый заместитель...
 
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