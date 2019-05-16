«Когда мы приходим в музей ВОВ, мы же придерживаемся определенных правил». В МВД прокомментировали инцидент с Городовым

Источник материала: Tut.by

В милиции прокомментировали историю с парой российских туристов, которых продержали в милиции три часа из-за фотосъемки у скульптуры Городового возле здания МВД. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова пояснила агентству Sputnik , что «всю эту историю с Городовым начали люди, которые критично настроены к милиции и время от времени пытаются поддеть ее словом или делом». А скульптурная композиция у здания МВД много значит для сотрудников ведомства.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Когда мы приходим в музей Великой Отечественной войны, мы же придерживаемся определенных правил. Понимаем, что это за место, что здесь не принято вести себя вызывающе. Так и здесь. Это наша история», — объяснила Ольга Чемоданова.

Она также не считает, что что-то может произойти с туристами, которые приедут в Минск на Европейские игры — в МВД очень рассчитывают, что приедут культурные люди, уважительно настроенные к традициям страны.

«Воспитанный человек не позволит себе вести себя по отношению к тому же Городовому как-то неподобающе. Я в этом даже не сомневаюсь. Административные правонарушения, конечно, будут пресекаться. Мы не должны рассуждать, что у этой скульптурной композиции можно, чего нельзя. Это все определяется культурой поведения человека», — пояснила представитель МВД.

Готова ли милиция демонстрировать лояльность — все-таки приедут люди из других стран и культурных сред? На это Чемоданова ответила, что все будет оцениваться в рамках действующего законодательства.

«Безусловно, где-то можно и поговорить, и предупредить, и объяснить в том числе. Главное, чтобы это не вызывало агрессии, находило понимание. Все будет оцениваться индивидуально, но в соответствии с действующим законодательством», — пояснила пресс-секретарь МВД.

Особенная скульптура

Напомним, накануне стало известно о паре российских туристов, которые провели несколько часов в отделении милиции после того, как сделали снимок возле скульптуры «Городового» в центре Минска. TUT.BY отыскал гостей столицы, заядлых путешественников — они впервые оказались в такой ситуации. По их словам, из милиции их не отпускали, пока с ними не побеседовал «какой-то генерал» .

Скульптуру «Минский городовой» установили у здания МВД в Минске к 100-летию белорусской милиции. Церемонию тогда возглавил лично министр Игорь Шуневич. Сотрудники даже называют скульптуру памятником, «святым местом» для милиции.

История с россиянами — делеко не первая. Весной 2017-го на анархиста Вячеслава Косинерова завели уголовное дело, когда он из протеста набросил петлю на шею Городового. Суд оштрафовал его на 115 рублей. Уже осенью 2018 года 16-летний подросток из Минска из шутки ударил по лицу скульптуру городового возле здания МВД. Там записали на камеру его публичное раскаяние и составили протокол, но комиссия по делам несовершеннолетних потом не увидела в его действиях состава правонарушения. На следующий день был задержан другой парень, который повязал шарфик на скульптуру, по его словам, лишь ради снимка. С ним провели беседу, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД».

Затем минчанки устроили флешмоб, когда пришли обнимать и целовать скульптуру. Им сделали замечание, что делать фото можно, но руководство просит не трогать. В декабре анархисты принесли к Городовому поминальный венок с надписью «Имиджу МВД». Они провели ночь в изоляторе и были оштрафованы за мелкое хулиганство. Наконец в марте этого года 18-летняя студентка провела два дня за решеткой, когда, проходя мимо, в шутку сделала вид перед родными, что замахивается ногой. Потом суд отклонил составленный на нее протокол.