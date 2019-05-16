|
«Когда мы приходим в музей ВОВ, мы же придерживаемся определенных правил». В МВД прокомментировали инцидент с Городовым
17.05.2019 10:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милиции прокомментировали историю с парой российских туристов, которых продержали в милиции три часа из-за фотосъемки у скульптуры Городового возле здания МВД. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова пояснила агентству
«Когда мы приходим в музей Великой Отечественной войны, мы же придерживаемся определенных правил. Понимаем, что это за место, что здесь не принято вести себя вызывающе. Так и здесь. Это наша история», — объяснила Ольга Чемоданова.
Она также не считает, что что-то может произойти с туристами, которые приедут в Минск на Европейские игры — в МВД очень рассчитывают, что приедут культурные люди, уважительно настроенные к традициям страны.
«Воспитанный человек не позволит себе вести себя по отношению к тому же Городовому как-то неподобающе. Я в этом даже не сомневаюсь. Административные правонарушения, конечно, будут пресекаться. Мы не должны рассуждать, что у этой скульптурной композиции можно, чего нельзя. Это все определяется культурой поведения человека», — пояснила представитель МВД.
Готова ли милиция демонстрировать лояльность — все-таки приедут люди из других стран и культурных сред? На это Чемоданова ответила, что все будет оцениваться в рамках действующего законодательства.
«Безусловно, где-то можно и поговорить, и предупредить, и объяснить в том числе. Главное, чтобы это не вызывало агрессии, находило понимание. Все будет оцениваться индивидуально, но в соответствии с действующим законодательством», — пояснила пресс-секретарь МВД.
Особенная скульптура
Напомним, накануне стало известно о паре российских туристов, которые провели несколько часов в отделении милиции после того, как сделали снимок возле скульптуры «Городового» в центре Минска. TUT.BY отыскал гостей столицы, заядлых путешественников — они впервые оказались в такой ситуации. По их словам, из милиции их не отпускали, пока с ними не
Скульптуру «Минский городовой» установили у здания МВД в Минске к 100-летию белорусской милиции. Церемонию тогда возглавил лично министр Игорь Шуневич. Сотрудники даже
История с россиянами — делеко не первая. Весной 2017-го на анархиста Вячеслава Косинерова завели уголовное дело, когда он из протеста
Затем минчанки устроили флешмоб, когда
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Когда мы приходим в музей ВОВ, мы же придерживаемся определенных правил». В МВД прокомментировали инцидент с Городовым
Представитель МВД Ольга Чемоданова пояснила, что «всю эту историю с Городовым начали люди, которые критично настроены к милиции и время от времени пытаются...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)