Убийц инспектора ГАИ еще не нашли, милиция обещает вознаграждение за информацию. Что известно?

Источник материала: Tut.by

Подозреваемые в жестоком убийстве 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича из Могилева еще не найдены, сообщили TUT.BY несколько источников в силовых структурах. Официальной информации о том, как идут поиски, нет.



Фото: СК

Что произошло?

Вчера вечером, около 18.00−18.30, был похищен и позже найден убитым сотрудник ГАИ Могилева . Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, около 18 часов он выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Оружие, по данным источников TUT.BY, найдено. Тело инспектора обнаружили с защелкнутыми на руках наручниками. Что с ним произошло, официально не сообщается.

Что происходит сейчас?

Насколько нам известно, розыск убийц продолжался всю ночь и идет сейчас. Судя по тому, что в последнем сообщении СК в 10.36 нет ни слова о задержании подозреваемых, их до сих пор не нашли. Как сообщают нам источники, не найдена и «Волга».

Официальных комментариев от милиции тоже нет. На сайте МВД нет ни слова о гибели сотрудника, обстоятельствах этого страшного преступления и мерах, принимаемых к розыску его убийц. Областной УВД , а также милиция Минска выразили соболезнования семье убитого инспектора.

Пользователи сообщают TUT.BY, что в Могилевской, Гомельской и Витебской областях на улицах и дорогах очень много милиции, все «Волги» останавливают, к досмотру некоторых привлекают ОМОН.



Ночью на улице Танка в Гомеле. Фото: пользователь Александр

Вечером и ночью в могилевском микрорайоне Чапаевка работала милиция: представителей цыганской диаспоры допрашивали, некоторых задерживали, сообщили TUT.BY местные.

Ориентировки на «Волгу» также переданы российской стороне — там, как сообщили нам в полиции Смоленской области, тоже со вчерашнего вечера ищут убийц нашего инспектора.

Вопросы, на которые общество сейчас ждет ответа



Убитый инспектор ГАИ Евгений Потапович. Фото: МВД

Будут ли найдены убийцы, кто они и зачем совершили такое страшное преступление?

Почему молодой неопытный инспектор отправился на вызов один с табельным оружием и что произошло перед похищением?

Каким образом он успел отправить в вайбер (и почему не по рации?) коллегам такую длинную обстоятельную ориентировку? Знал, что его похитят? Убийцы дали ему спокойно написать/наговорить сообщение?

Где табельное оружие? Оно действительно найдено на/около места обнаружения тела или же может быть у преступников?

Как можно помочь?

Пользователи соцсетей и читатели портала завалили нас письмами и сообщениями с вопросами о помощи семье погибшего Евгения. Друзья, спасибо вам за неравнодушие, но пока у нас нет информации о том, что семья нуждается в материальной помощи или готова ее принять. Если что-то изменится — мы сразу вам сообщим.

Все расходы по погребению и организации похорон возьмет на себя МВД.

Но вы действительно можете помочь. Согласно ориентировке, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.

Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом!

— УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской г. Могилева, а также — переулка Мигая (гостиница «Днепр»), — такое сообщение появилось в 11 часов 17 мая в аккаунте могилевской милиции в соцсети.

Водители, если вы находились в указанный промежуток времени в данном районе, предоставьте милиции записи с видеорегистраторов.

При наличии информации или записи милиция просит незамедлительно перезвонить по телефонам 8 (029) 314-46-66, 8 (029) 802-46-66, 8 (029) 693-64-25 или по телефону 102. Анонимность и вознаграждение гарантируются!