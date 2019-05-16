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Убийц инспектора ГАИ еще не нашли, милиция обещает вознаграждение за информацию. Что известно?
17.05.2019 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подозреваемые в жестоком убийстве
Что произошло?
Вчера вечером, около 18.00−18.30,
Оружие, по данным источников TUT.BY, найдено. Тело инспектора обнаружили с защелкнутыми на руках наручниками. Что с ним произошло, официально не сообщается.
Что происходит сейчас?
Насколько нам известно, розыск убийц продолжался всю ночь и идет сейчас. Судя по тому, что в
Официальных комментариев от милиции тоже нет. На
Пользователи сообщают TUT.BY, что в Могилевской, Гомельской и Витебской областях на улицах и дорогах очень много милиции, все «Волги» останавливают, к досмотру некоторых привлекают ОМОН.
Вечером и ночью в могилевском микрорайоне Чапаевка работала милиция: представителей цыганской диаспоры допрашивали, некоторых задерживали, сообщили TUT.BY местные.
Ориентировки на «Волгу» также переданы российской стороне — там, как сообщили нам в полиции Смоленской области, тоже со вчерашнего вечера ищут убийц нашего инспектора.
Вопросы, на которые общество сейчас ждет ответа
Как можно помочь?
Пользователи соцсетей и читатели портала завалили нас письмами и сообщениями с вопросами о помощи семье погибшего Евгения. Друзья, спасибо вам за неравнодушие, но пока у нас нет информации о том, что семья нуждается в материальной помощи или готова ее принять. Если что-то изменится — мы сразу вам сообщим.
Все расходы по погребению и организации похорон возьмет на себя МВД.
Но вы действительно можете помочь. Согласно ориентировке, офицера увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67, 68 или 69 регион России.
Если вы увидите черную «Волгу», подходящую под описание, срочно сообщите об этом!
— УВД Могилевского облисполкома просит отозваться граждан, которые видели или располагают информацией об автомашине, в которую 16 мая в период времени с 17 часов 30 минут до 18 часов 20 минут садился инспектор ДПС ГАИ в форменном обмундировании в районе улицы Первомайской г. Могилева, а также — переулка Мигая (гостиница «Днепр»), — такое сообщение
Водители, если вы находились в указанный промежуток времени в данном районе, предоставьте милиции записи с видеорегистраторов.
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Подозреваемые в жестоком убийстве 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича из Могилева еще не найдены, сообщили TUT.BY несколько источников в силовых...
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