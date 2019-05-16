«Нас можно назвать докторами железа». Как работает наладчик на заводе

Источник материала: Tut.by

Как часто мы задумываемся, что не всем по душе работа в офисе? Или о том, что есть люди, которые счастливы проводить день у станка или с молотком в руках. Для одного «моцность» заключается в интеллектуальных способностях, другой видит её в физической подготовке, третий — в характере и душевных качествах. Вместе с ОАО «Криница» мы запускаем проект «Моцныя», в котором расскажем о тех, кто выбирает не столь популярные сегодня, но благородные профессии, требующие силы и высокой концентрации, и гордятся ими. В первом материале мы отправились на завод «Криница», чтобы посмотреть, как работают наладчики сложного оборудования.

«Работа требует и знаний, и жизненной смекалки»

Свою карьеру Геннадий Шлейко начинал с грузчика: приходилось работать на улице, несмотря на погоду и время года. В определенный момент понял, что хочет выполнять более сложные и ответственные задачи. Так Геннадий присмотрелся к другой профессии, прошел обучение и вот уже 12 лет трудится на заводе «Криница» наладчиком оборудования.





Каждый день на заводе — это напоминание самому себе о том, как важно развиваться и постоянно учиться. Каждый день на заводе — это рождение 500 000 пластиковых бутылок, в которые потом разливают различные напитки. И все — под присмотром наладчика. Происходит это так. Сначала в цех поступает партия пластиковых преформ.

— Сразу запускать преформы в работу нельзя, ведь их делают в разных условиях — результат выдувки бутылки может получиться непредсказуемым. Поэтому мы сначала делаем пробную партию. Готовую бутылку разрезаем, меряем толщину стенки, оцениваем внешний вид. Так мы проверяем, равномерно ли распределился материал. При необходимости корректируем настройки при помощи кранов предвыдува и настройки температуры инфракрасных ламп. Здесь в первую очередь играет опыт работы: новичку можно сказать параметры бутылки, но без наметанного глаза это не будет работать. Если пробная бутылка нас устраивает — запускаем остальную партию в производство.



Так выглядят преформы для бутылок

Геннадий рассказывает: работа наладчика требует знаний электрики, пневматики, навыков технолога, а также жизненной смекалки и умения работать в коллективе.

— Этой профессии у нас не учат. Раньше, когда только развивалось машиностроение, механизмы были простыми, вникнуть во все процессы работы оборудования было намного проще. Сегодня на новичка в цеху сваливается огромное количество информации, которую переварить можно только с опытом, методом проб и ошибок. Вокруг все под напряжением, под давлением, а реагировать нужно быстро. Если повезет — рядом будут старшие коллеги, которые подскажут, помогут. Но бесконечно твои провалы никто исправлять не будет: ныряй и плыви. Чтобы не утонуть, вникать нужно как можно быстрее, слабым и медленным тут не место.





Проверка пробных бутылок — важный момент в работе наладчика, ведь от правильно настроенных режимов зависит качество и внешний вид напитка.

Если с партией преформ все в порядке, короб с заготовками привозят и ставят в опрокидыватель. Весит такой груз 200 килограммов и больше, поэтому расслабляться физически не приходится.





Из опрокидывателя преформы попадают на два вращающихся валика — рольганга, которые «выстраивают» заготовки в линию и отправляют их в выдувную машину. Там они разогреваются до 110 градусов и попадают в пресс-формы. После чего под давлением в 40 bar происходит «превращение» преформы в привычную нам всем пластиковую бутылку. Работа конвейера завораживает непрерывным движением и в то же время оглушает шумом. Геннадий признается: хоть весь его день проходит в специальных берушах, по окончанию 12-часовой смены момент тишины жизненно необходим.

— Шум — один из серьезных факторов стресса на работе. Поэтому, когда я прихожу домой, сразу прошу полчаса тишины, иначе разнесу здесь все, — смеется наладчик.





Перед тем, как отправить пластиковые заготовки в выдувную машину, наладчику нужно установить специальные тяжелые пресс-формы — это своего рода матрицы, от которых зависит объем будущей бутылки: один литр, полтора или два. Задача Геннадия здесь — перенастраивать выдувные машины на различные форматы. Делают это вручную: нужно снять «старую» пресс-форму, установить и отрегулировать новую, поставить «донышко», подключить шланги. Одна такая матрица весит примерно 15−20 килограммов. Всего таких постов — восемь, на переналадку оборудования (несколько раз в неделю) уходит около часа.

Наладчик рассказывает: машины с характером и иногда устраивают сюрпризы.

— Особенно любит оборудование капризничать на какие-нибудь праздники. «Птица гнезда не вьет, девица косу не плетет», и машина тоже работать не хочет. Причем обычно в эти дни если поломка происходит, то обязательно какая-то нестандартная.





«Цена минутной задержки — 250 испорченных бутылок»

Рядом с выдувной машиной, стоит компьютер, который контролирует основные параметры оборудования: на нем наладчик может (и должен в случае необходимости) вносить изменения. Если есть какие-то проблемы, исправить их нужно максимально быстро.

— Цена минутной задержки — примерно 250 испорченных бутылок, — рассказывает Геннадий. — Поэтому здесь нет более или менее ответственных задач. Мы — «доктора железа», действовать в случае чего должны мгновенно. Если наладчик неопытный, на исправление поломки у него может уйти час, а это 15 000 бутылок. У специалиста с солидным сроком работы за плечами уйдет не больше 10 минут. Здесь есть место и аналитике: лучше заранее предусмотреть сбой какого-то механизма и потратить минуты на его отладку, чем потом из-за него производство станет на несколько часов. Мы должны вовремя заметить и не допустить развитие «болезни», чтобы потом не делать более дорогостоящую «операцию».





Самое сложное в работе, признается Геннадий, — ночные смены. В пять утра после десяти часов на ногах тяжело сохранять концентрацию, а ведь оперативное вмешательство «доктора по железу» может понадобиться в любой момент. Чтобы сохранять физическую и психологическую форму, у него есть три рецепта: тренировки в бассейне (до 50 километров в месяц), езда на горном велосипеде и путешествия в другие страны.

— Способность концентрироваться, усидчивость, терпеливость — все это появляется со временем, как и способность быстро реагировать на изменения обстановки. Ведь конвейер не будет ждать, пока ты решишь свои проблемы.





«Моцных», по мнению Геннадия, отличает терпение и человечность.

— Слабый человек обижен на всех, и все ему должны, — говорит он. — А сила это умение прощать ошибки другого, принимать человека таким, какой он есть. Если ты можешь простить — ты сильный. А если ходишь все время хмурый — тут силы нет.





Еще больше о «моцности», жизни и профессии — в атмосферных кадрах документального видеоролика.

В следующих выпусках проекта и сериях фильма мы продолжим исследовать эту тему, знакомиться с другими сильными людьми, их мыслями и, конечно, удивительными профессиями.

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