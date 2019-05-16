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Минюст и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2019 год

17.05.2019 11:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минюст и ЮНИСЕФ подписали план сотрудничества на 2019 год
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Рашед Мустафа Сарвар, в частности, план предполагает развитие медиации как эффективного способа разрешения конфликтов.

В Минске сегодня проходит конференция "Практика применения Конвенции о гражданских аспектах международного похищения детей".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции Беларуси и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подписали план сотрудничества на 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА. Как...
 
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