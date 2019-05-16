ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наши энергетики лучшие

17.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

В РУП «Гомельэнерго» прошли областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ. Гомельские электрические сети представила бригада Буда-Кошелевского РЭС.

Наши энергетики лучшие

Областные соревнования проводились в Речице на базе учебно-тренировочного полигона филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Цель мероприятия – повышение качества и безопасности выполнения работ, проверка профессиональной подготовки персонала, а также демонстрация передовых методов и приемов работы.

Наши энергетики лучшие

В борьбе за победу сражались четыре команды: Гомельских, Жлобинских, Мозырских и Речицких электрических сетей. Решая конкурсные задачи, участники продемонстрировали теоретические знания и умение применять их на практике. Так, в шести этапах бригады показывали знания действующих правил и инструкций, оказывали условно пострадавшему от электрического тока доврачебную помощь, подключали трехфазное ответвление к вводу в жилой дом, обеспечивали техническое обслуживание разъединителя на опоре с применением грузоподъемного механизма, заменяли дефектный проходной изолятор, а также тушили пожар на комплектной трансформаторной подстанции. Прохождение всех этапов строго отслеживала судейская комиссия.
По итогам соревнований лучшей командой по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ стала бригада Буда-Кошелевского РЭС филиала «Гомельские электрические сети». Команда награждена почетными грамотами РУП «Гомельэнерго», специальными дипломами I степени, памятными сувенирами и денежным вознаграждением.
В скором времени наша команда представит гомельских энергетиков на республиканских соревнованиях, которые пройдут в Гродно.
Светлана МЕДВЕДЕВА

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В РУП «Гомельэнерго» прошли областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ. Гомельские электрические сети...
 
Новости дня
Новости общества
 
До +26°С ожидается в Беларуси 18 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика