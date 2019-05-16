Наши энергетики лучшие

Источник материала: Газета Авангард

В РУП «Гомельэнерго» прошли областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ. Гомельские электрические сети представила бригада Буда-Кошелевского РЭС.





Областные соревнования проводились в Речице на базе учебно-тренировочного полигона филиала «Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго». Цель мероприятия – повышение качества и безопасности выполнения работ, проверка профессиональной подготовки персонала, а также демонстрация передовых методов и приемов работы.





В борьбе за победу сражались четыре команды: Гомельских, Жлобинских, Мозырских и Речицких электрических сетей. Решая конкурсные задачи, участники продемонстрировали теоретические знания и умение применять их на практике. Так, в шести этапах бригады показывали знания действующих правил и инструкций, оказывали условно пострадавшему от электрического тока доврачебную помощь, подключали трехфазное ответвление к вводу в жилой дом, обеспечивали техническое обслуживание разъединителя на опоре с применением грузоподъемного механизма, заменяли дефектный проходной изолятор, а также тушили пожар на комплектной трансформаторной подстанции. Прохождение всех этапов строго отслеживала судейская комиссия.

По итогам соревнований лучшей командой по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ стала бригада Буда-Кошелевского РЭС филиала «Гомельские электрические сети». Команда награждена почетными грамотами РУП «Гомельэнерго», специальными дипломами I степени, памятными сувенирами и денежным вознаграждением.

В скором времени наша команда представит гомельских энергетиков на республиканских соревнованиях, которые пройдут в Гродно.

Светлана МЕДВЕДЕВА