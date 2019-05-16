Дождливо, тепло и грозы. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В субботу и воскресенье на Гродненщине будет пасмурно и дождливо. Правда, очень тепло: воздух прогреется до +25°С, сообщает pogoda.by .

В субботу, 18 мая, переменная облачность, днем и вечером обещают дождь, грозы и усиление ветра. Температура воздуха днем — до +23°С.

В воскресенье, 19 мая, переменная облачность, дожди и ветер, но станет теплее. Воздух днем прогреется до +25°С.

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