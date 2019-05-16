В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

Источник материала: Светлы шлях

В пятый раз Сморгонский центр социального обслуживания населения «Тёплый дом» стал площадкой проведения киберспортивной олимпиады среди людей с ограниченными возможностями. Бессменным организатором и спонсором этого мероприятия выступает общественное объединение инвалидов «Жизнь без границ».

В этом году помимо сморгонцев в состязании приняли участие представители Островецкого, Ошмянского и Молодечненского районов.





Директор УТЦСОН "Тёплый дом" Марина НИКОЛАЙЧИК в начале соревнований поприветствовала участников киберспортивной олимпиады









- Из районного турнира за пять лет киберспортивная олимпиада переросла в межрегиональные соревнования, - отметила заведующая отделением дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» Инна Раутенко. – Не случайно это мероприятие проводим 15 мая, когда во всем мире отмечается День семьи. Все мы давно уже стали одной большой дружной семьей.









Действительно, члены отделений дневного пребывания инвалидов из четырех районов постоянно проводят совместные культурные и спортивные мероприятия. Это позволяет им налаживать дружеские связи, общаться.













- Как только мы объявили всем нашим друзьям о том, что в Сморгони пройдет киберспортивная олимпиада, участники из других районов с нетерпением ждали встречи друг с другом. Ведь главное в этом мероприятии - не только определить победителей в компьютерной игре, но и позволить людям с ограниченными возможностями расширить свой круг общения.









Во время соревнований на территории центра социального обслуживания работал волонтер Александр Лазовский, который обеспечил питанием участников соревнований.





В паузах между этапами киберспортивной олимпиады участники вместе отдыхали в досуговой комнате, играли в настольные игры, танцевали.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.