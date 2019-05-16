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В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В пятый раз Сморгонский центр социального обслуживания населения «Тёплый дом» стал площадкой проведения киберспортивной олимпиады среди людей с ограниченными возможностями. Бессменным организатором и спонсором этого мероприятия выступает общественное объединение инвалидов «Жизнь без границ».

В этом году помимо сморгонцев в состязании приняли участие представители Островецкого, Ошмянского и Молодечненского районов.

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

Директор УТЦСОН "Тёплый дом" Марина НИКОЛАЙЧИК в начале соревнований поприветствовала участников киберспортивной олимпиады 

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

- Из районного турнира за пять лет киберспортивная олимпиада переросла в межрегиональные соревнования, - отметила заведующая отделением дневного пребывания инвалидов УТЦСОН «Тёплый дом» Инна Раутенко. – Не случайно это мероприятие проводим 15 мая, когда во всем мире отмечается День семьи. Все мы давно уже стали одной большой дружной семьей.

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

Действительно, члены отделений дневного пребывания инвалидов из четырех районов постоянно проводят совместные культурные и спортивные мероприятия. Это позволяет им налаживать дружеские связи, общаться.

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

- Как только мы объявили всем нашим друзьям о том, что в Сморгони пройдет киберспортивная олимпиада, участники из других районов с нетерпением ждали встречи друг с другом. Ведь главное в этом мероприятии - не только определить победителей в компьютерной игре, но и позволить людям с ограниченными возможностями расширить свой круг общения.

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

Во время соревнований на территории центра социального обслуживания работал волонтер Александр Лазовский, который обеспечил питанием участников соревнований. 

В Сморгони прошли межрегиональные соревнования для людей с ограниченными возможностями по компьютерным играм

В паузах между этапами киберспортивной олимпиады участники вместе отдыхали в досуговой комнате, играли в настольные игры, танцевали.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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В пятый раз Сморгонский центр социального обслуживания населения «Тёплый дом» стал площадкой проведения киберспортивной олимпиады среди людей с ограниченными...
 
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