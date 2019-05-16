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Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

В преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков редакция газеты «Светлы шлях» реализует патриотический проект «Я живу на улице героя». В цикле статей мы рассказываем о тех людях, кто достойно сражался во время Великой Отечественной войны и чьим именем названы улицы Сморгони.

На этой неделе мы вышли на ул. Гастелло и спросили у жителей и прохожих,  в честь кого названа эта улица.

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

Улица Гастелло 

Роман:

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Подвиг Гастелло не имеет цены. Это какое же нужно иметь мужество и любовь к Родине, чтобы отдать свою жизнь за других людей!

Андрей:

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Гастелло… Он как-то связан с Великой Отечественной войной? Фамилию слышал, но конкретно ничего не могу сказать.

Роман:

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Именем Николая Гастелло названы улицы во многих городах бывшего Советского Союза. Это один из героев Великой Отечественной войны. Погиб в первые дни войны около Молодечно: его самолет подбили фашисты, а он направил его на вражескую колонну техники. Посмертно удостоен звания Герой Советского Союза.

Игорь:

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

- Из школьной программы помню, что Николай Гастелло был летчиком. Во время войны погиб, направив горящий самолет на колонну вражеской техники.

Справка: Николай Францевич Гастелло (6 мая 1907 - 26 июня 1941) - советский военный летчик, участник трех войн. В момент гибели занимал должность командира 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка 42-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии 3-го дальнебомбардировочного авиационного корпуса дальнебомбардировочной авиации ВВС РККА в звании капитана. Погиб во время боевого вылета. Посмертно награжден званием Герой Советского Союза.

Знают ли сморгонцы, кто такой Николай Гастелло? (БЛИЦ-ОПРОС)

Николай ГАСТЕЛЛО

26 июня 1941 года в район Радошковичей вылетело звено под командованием капитана Н. Ф. Гастелло, состоящее из двух дальних бомбардировщиков ДБ-3ф. Вторым самолетом управлял старший лейтенант Фёдор Воробьёв, в качестве штурмана с ним летел лейтенант Анатолий Рыбас (имена ещё двух членов экипажа Воробьёва не сохранились). Во время атаки германской техники самолёт Гастелло был подбит и загорелся.

Согласно рапортам Воробьёва и Рыбаса, горящий самолет Гастелло совершил таран механизированной колонны вражеской техники. Ночью крестьяне из близлежащей деревни Декшняны извлекли трупы летчиков из самолета и, обернув тела в парашюты, похоронили их рядом с местом падения бомбардировщика. Вскоре подвиг Гастелло получил широкое освещение в советских средствах массовой информации. Впервые о нём было публично упомянуто 5 июля 1941 года в вечерней сводке Советского информбюро.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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В преддверии празднования 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков редакция газеты «Светлы шлях» реализует патриотический проект...
 
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