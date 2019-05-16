16 мая специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также райкома БРСМ провели интеллектуально-развлекательную игру, в которой приняли участие 7 команд различных предприятий Сморгонского района.
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«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее
17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
16 мая специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также райкома БРСМ провели интеллектуально-развлекательную игру, в которой приняли участие 7 команд различных предприятий Сморгонского района.
Основной темой для «Экзамена бывшего студента» на этот раз стало 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Настроиться на нужный лад участникам помогла экскурсия, посвященная обороне нашего города. Экскурсию провел сотрудник музея Павел Картавик.
Виолетта ВОЙТКО.
Фото автора.
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16 мая специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также райкома БРСМ провели интеллектуально-развлекательную игру, в которой приняли участие 7...
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