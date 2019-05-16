ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Светлы шлях

16 мая специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также райкома БРСМ провели интеллектуально-развлекательную игру, в которой приняли участие 7 команд различных предприятий Сморгонского района.

Основной темой для «Экзамена бывшего студента» на этот раз стало 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Настроиться на нужный лад участникам помогла экскурсия, посвященная обороне нашего города. Экскурсию провел сотрудник музея Павел Картавик.

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

«Экзамен бывшего студента» прошел в историко-краеведческом музее

Виолетта ВОЙТКО.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая специалисты отдела идеологической работы и по делам молодежи, а также райкома БРСМ провели интеллектуально-развлекательную игру, в которой приняли участие 7...
 
Новости дня
Новости общества
 
Александр Ваховяк: на татами жесткость, дома спокойствие и рассудительность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика