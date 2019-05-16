Четыре посольства в Минске выступили с заявлением в день борьбы с гомофобией, а британское - вывесило флаг

Источник материала: Tut.by

Утром 17 мая на здании Посольства Великобритании в Минске вывесили ЛГБТ-флаг, сообщают читатели. Сегодня во всем мире отмечают Международный день борьбы с гомофобией, по этому случаю выступили с заявлением также главы посольств США, Швеции и Израиля в Беларуси, представительство ВОЗ и ООН.



Фото: Reuters

17 мая проходит международный день борьбы с гомофобией, бифобией, интерсексизмом и трансфобией. В этот день людям напоминают о недопустимости любого насилия по отношению к людям с другой сексуальной ориентацией или гендерной идентификацией, а также о необходимости проявить с ними солидарность.

«Посольство Великобритании в Минске совместно с Посольством США, Посольством Швеции, Посольством Израиля, представительствами ООН и ВОЗ в Беларуси выступают в защиту прав ЛГБТ-сообщества», — сообщается в заявлении посольства Великобритании.

Также опубликован видеоролик «Права ЛГБТ — права человека», где высказались лично послы и представители.

«Каждый человек, где бы он не находился, имеет право на признание его правосубъектности», — заявила посол Великобритании Фионна Гибб.

Посол Швеции Кристина Юханнессон напомнила: «Ні над кім не павінна ўчыняцца самавольны арышт, затрыманні альбо выгнанні». И никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь, отметил глава представительства ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. Тем более людей нельзя подвергать жесткому или уничижающему обращению, говорит старший советник по правам человека ООН Матильда Богнер.

«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и праве», — отметил посол Израиля в Беларуси Алон Шогам.

«Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и на личную неприкосновенность», — заключила посол США в Беларуси Дженифер Мур.

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