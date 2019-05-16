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До +26°С ожидается в Беларуси 18 мая

17.05.2019 11:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки будет переменная облачность. По юго-западу пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по северу Беларуси до 16 по югу. Днем прогнозируется плюс 20-26 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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