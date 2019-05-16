МВД отреагировали на день борьбы с гомофобией: «Искусственное раздувание темы»

Источник материала: Tut.by

День борьбы с гомофобией не представлял и не представляет значимости для Беларуси, считает МВД. Так ведомство отреагировало на то, что посольство Великобритании снова вывесило радужный флаг в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Напомним, утром 17 мая на посольстве Великобритании был вывешен радужный флаг. В этот день по всему миру отмечают Международный день борьбы с гомофобией. Кроме того, с видеозаявлением к этой дате выступили главы посольств США, Швеции и Израиля в Беларуси, а также представительств здесь ООН и ВОЗ.

МВД сообщает, что они заметили сегодня радужный флаг над посольством.

«Именно 17 мая приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой. Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет», — говорится в заявлении на официальном сайте министерства.

Там напомнили, что приоритет социально-ориентированной политики белорусского государства — охрана материнства и детства, защита института семьи.

«Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей. Наша позиция остается неизменной: искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей!», — говорится в заявлении.