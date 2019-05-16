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МВД отреагировали на день борьбы с гомофобией: «Искусственное раздувание темы»
17.05.2019 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День борьбы с гомофобией не представлял и не представляет значимости для Беларуси, считает МВД. Так ведомство
Напомним, утром 17 мая на посольстве Великобритании был вывешен радужный флаг. В этот день по всему миру отмечают Международный день борьбы с гомофобией. Кроме того, с видеозаявлением к этой дате
МВД сообщает, что они заметили сегодня радужный флаг над посольством.
«Именно 17 мая приверженцы однополых отношений определили для себя некой праздничной датой. Для нашей страны этот день значимости не представлял и не представляет», — говорится в заявлении на официальном сайте министерства.
Там напомнили, что приоритет социально-ориентированной политики белорусского государства — охрана материнства и детства, защита института семьи.
«Министерство внутренних дел стоит на страже в том числе и этих ценностей. Наша позиция остается неизменной: искусственное раздувание темы однополых отношений деструктивно, нарушает нормы морали, ведет к росту преступлений сексуального характера в отношении детей!», — говорится в заявлении.
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Там напомнили, что приоритет политики белорусского государства - охрана материнства и детства, защита института семьи.
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