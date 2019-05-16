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Как в «Элен и ребята». В светлогорской школе сделали уличное кафе, чтобы дети больше общались

17.05.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В школе № 10 города Светлогорска появилось необычное место для общения — настоящее уличное кафе со столиками и зонтиками.


Идея открыть в школе кафе под открытым небом возникла еще три года назад: рассказывают, что из Гомеля приехала чиновница от образования, увидела за школой уютную лужайку с цветами — и предложила директору организовать там зону отдыха. Наказ начальства, конечно, исполнили — купили столики, стулья и зонтики. Инициатива пришлась ученикам и учителям по душе.

— Это не просто место приема пищи, это место, где наши дети могут общаться, глядя друг другу в глаза, а не в смартфоны. Сейчас во всем обществе большая проблема — это социальное одиночество, и мы хотим, чтобы наши дети с такой проблемой не сталкивались, — говорит директор школы Людмила Драпеза.

По ее наблюдениям, в кафе под открытым небом чаще наведываются старшеклассники. Обсуждают за стаканом сока последние новости, школьные проблемы или просто отдыхают. Вот и сейчас подсели за столик к директору.

— Вокруг зелень, природа, приятно выйти сюда на перемене посидеть в тишине, морально восстановиться, — говорит одиннадцатиклассник Дмитрий.


Ассортимент заведения — как в кафе: булочки, пирожные, мороженое, йогурты, соки. Время работы — с апреля по октябрь.

Кстати, это не единственное ноу-хау школы. Год назад здесь ввели систему заказного обеда: школьники с помощью QR-кода могут посмотреть меню и заказать обеденный комплекс на собственный вкус.



 
Теги: Гомель
 
 
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- Это ведь не просто место приема пищи, это место, где наши дети могут общаться, глядя друг другу в глаза, а не в смартфоны. Сейчас во всем обществе большая проблема -...
 
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