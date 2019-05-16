На сельском сходе в Боровице учили, как действовать при пожаре

Источник материала: Кировец





В агрогородке Боровица Кировского района прошел сельский сход, в рамках которого был проведен ряд мероприятий по вопросам пожарной безопасности.

В работе схода приняли участие начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, председатель районного Совета депутатов Галина Слабодникова, представители райисполкома, Боровицкого сельисполкома, а также газового хозяйства, энергонадзора.

Целью схода была профилактика пожаров и гибели от них людей, правонарушений и пьянства, недопущение оставления детей без присмотра.

Перед началом схода, который прошел в местном сельском Доме культуры, на прилегающей территории работали тематические площадки, где желающие смогли проверить свои знания по основам безопасности, примерить боевую одежду спасателей. Был организован показ аварийно-спасательной техники и оборудования. Ребятам и взрослым предложили потушить импровизированный пожар с помощью огнетушителя. Юные спасатели раздавали гражданам памятки и листовки с правилами безопасного поведения.

На сцене СДК выступила агитбригада «Огонек» юных спасателей-пожарных Боровицкой СШ. Затем состоялось обсуждение актуальных вопросов.

Начальник областного управления МЧС Сергей Демидов привел примеры страшных пожаров и чрезвычайных ситуаций, унесших жизни людей. Он акцентировал внимание жителей агрогородка на необходимости соблюдения правил безопасности при эксплуатации приборов отопления (печей, котлов), электропроводки и электрооборудования, рассказал о последствиях неосторожного обращения с огнем, зачастую из-за курения в постели в состоянии алкогольного опьянения.

Тему продолжил начальник РОЧС Сергей Соболь, который остановился на происшествиях с пожарами и гибелью людей, произошедших в Кировском районе, продемонстрировал слайды с последствиями пожаров в жилом секторе.

Присутствующие задали интересующие их вопросы, на которые получили ответы.

Выступили также представители власти субъектов профилактики.









































































Фото Натальи ХОДАКОВОЙ.