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Последний звонок в Минске пройдет раньше, чем в регионах - из-за годовщины трагедии на Немиге
17.05.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последний звонок для выпускников минских школ и гимназий прозвучит 29 мая. Об этом
— В нынешнем году все праздничные мероприятия, связанные с последним школьным звонком, пройдут в Минске 29 мая, в отличие от всех других регионов страны, где подобный праздник запланирован днем позже. Это связано с тем, что 30 мая 2019 года исполняется 20 лет со дня трагических событий, произошедших в столице в подземном переходе станции метро «Немига», — рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко.
Отмечается, что решение приняли власти города, оно согласовано с Министерством образования. Всего в нынешнем году школы и гимназии столицы оканчивают 9603 одиннадцатиклассника.
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Последний звонок в минских школах прозвучит 29 мая
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