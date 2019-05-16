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Последний звонок в Минске пройдет раньше, чем в регионах - из-за годовщины трагедии на Немиге

17.05.2019 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последний звонок для выпускников минских школ и гимназий прозвучит 29 мая. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

— В нынешнем году все праздничные мероприятия, связанные с последним школьным звонком, пройдут в Минске 29 мая, в отличие от всех других регионов страны, где подобный праздник запланирован днем позже. Это связано с тем, что 30 мая 2019 года исполняется 20 лет со дня трагических событий, произошедших в столице в подземном переходе станции метро «Немига», — рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома Мария Киндиренко.

Отмечается, что решение приняли власти города, оно согласовано с Министерством образования. Всего в нынешнем году школы и гимназии столицы оканчивают 9603 одиннадцатиклассника.

 
Теги: Минск
 
 
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