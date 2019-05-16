Дожди отступают: в выходные будет до +26°С

Источник материала: Tut.by

В выходные дни атмосферный фронт, который обусловил на этой неделе неустойчивую с дождями погоду, будет медленно смещаться на юго-запад страны. Погода улучшится и станет теплее, сообщает Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В субботу атмосферный фронт еще окажет влияние на погоду по юго-западной половине страны — тут пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. На остальной территории республики будет премущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от +8°С по северу до +16°С по югу страны, максимальная температура днем +20...26°С.

19 мая будет преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу республики пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит от +6°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, максимальная температура днем +21...26°С.

В понедельник, 20 мая, преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны кратковременные дожди, грозы, днем с порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью от +8°С по северо-востоку до +16°С по юго-западу страны, максимальная температура днем +21...26°С.