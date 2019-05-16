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Главного анестезиолога страны третьи сутки нет на работе. В КГБ говорят, что врача не задерживали

17.05.2019 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По информации TUT.BY, 15 мая был задержан главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не докладывает, где он».


По информации TUT.BY, Александр Дзядзько был задержан 15 мая. Фото: bsaer.org

— На работе нет, — говорят сотрудники Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшей 9-й городской клинической больницы Минска).

В пятницу утром кабинет главного внештатного анестезиолога-реаниматолога, доктора медицинских наук Александра Дзядзько закрыт. Его коллеги не знают, что случилось.

— Нам никто не докладывает, где он. В прошлом году, когда задержали Савченко и Кушниренко, мы только через неделю все узнали, так что приходите позже, — говорят TUT.BY коллеги Александра Дзядзько.

О том, что силовики проявили интерес к известному анестезиологу страны Александру Дзядзько, сообщил информированный источник:

— По предварительной информации, Александра Михайловича задержали в рамках «дела медиков», показания против него, возможно, дал один из поставщиков медицинского оборудования, который фигурирует в делах других медиков.

«Александра Михайловича вызвали на беседу, и уже не выпустили. Как мы понимаем, он задержан, — рассказали „Народной Воле“ близкие семье люди. — Мы в шоке. Александр Дзядзько без преувеличения — золотой фонд белорусской медицины. Профессионал своего дела, умный и интеллигентный человек…»

Александр Михайлович в медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнили первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.

За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. А сейчас в Московском суде слушается дело в отношении бывшего главного врача Валерия Кушниренко. Он признал вину в получении 13 800 в качестве взятки.

В КГБ рассказали, что не задерживали главного анестезиолога Александра Дзядзько, в Следственном комитете пообещали предоставить информацию чуть позже.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации TUT.BY, 15 мая силовики пришли домой с обыском к Александру Дзядзько. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не...
 
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