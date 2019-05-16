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Главного анестезиолога страны третьи сутки нет на работе. В КГБ говорят, что врача не задерживали
17.05.2019 12:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По информации TUT.BY, 15 мая был задержан главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не докладывает, где он».
— На работе нет, — говорят сотрудники Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии (бывшей 9-й городской клинической больницы Минска).
В пятницу утром кабинет главного внештатного анестезиолога-реаниматолога, доктора медицинских наук Александра Дзядзько закрыт. Его коллеги не знают, что случилось.
— Нам никто не докладывает, где он. В прошлом году, когда задержали
О том, что силовики проявили интерес к известному анестезиологу страны Александру Дзядзько, сообщил информированный источник:
— По предварительной информации, Александра Михайловича задержали в рамках «дела медиков», показания против него, возможно, дал один из поставщиков медицинского оборудования, который фигурирует в делах других медиков.
«Александра Михайловича вызвали на беседу, и уже не выпустили. Как мы понимаем, он задержан, — рассказали
Александр Михайлович в медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнили первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премией за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.
За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен
В КГБ рассказали, что не задерживали главного анестезиолога Александра Дзядзько, в Следственном комитете пообещали предоставить информацию чуть позже.
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По информации TUT.BY, 15 мая силовики пришли домой с обыском к Александру Дзядзько. Сегодня на работе его нет, кабинет закрыт, а коллеги говорят: «Нам никто не...
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