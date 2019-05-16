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Рыженков: магазин "Светоч" - уютное место в центре Минска, где живет книга

17.05.2019 13:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазин "Светоч" - это уютное место в центре Минска, где живет книга, заявил на церемонии открытия обновленного магазина первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я родился и жил недалеко от места, где размещен "Светоч", поэтому магазин был одним из моих любимых. В моей жизни книга всегда занимала большое место, и, прочитав все, что было в домашней библиотеке, я шел в книжный магазин. Очень рад сегодняшнему событию - открытию современного книжного магазина в стиле хай-тек", - сказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Он отметил, что преобразование "Светоча" дает читателю новые возможности. "Сегодня здесь есть прекрасная мультимедийная аппаратура, которая позволяет найти любую книгу и автора, если он есть в магазине, либо подскажет, в каком магазине сети "Белкнига" ее приобрести", - сказал Максим Рыженков.

Кроме того, по его словам, магазин станет просторным уютным местом для писателей, которые смогут спокойно встретиться с читателями, представить свое творчество, провести презентацию. "Это здание станет жемчужиной культурной жизни столицы и всей страны. Радостно, что с момента появления идеи реконструкции магазина до ее реализации прошло мало времени - чуть больше года. Сегодня мы можем гордиться этим чудесным местом в центре Минска, где живет книга", - добавил он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Магазин "Светоч" - это уютное место в центре Минска, где живет книга, заявил на церемонии открытия обновленного магазина первый...
 
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