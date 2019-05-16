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В городском парке, по Богушевича и Коминского. Девять мест, где в Сморгонском районе запрещено купаться
17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района купание запрещено в следующих водоемах:
1. Вне акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгони;
2. Пруд, расположенный в парке по улице П. Балыша в городе Сморгони;
3. Пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгони;
4. Пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгони;
5. Пруд, расположенный вблизи деревни Белая;
6. Пруд, расположенный вблизи д. Михневичи;
7. Участок реки Гервятки, расположенной в районе улиц Почтовой и Советской в черте города Сморгони;
8. Участок реки Вилии на расстоянии 100 метров в обе стороны от мостов через реку;
9. Участки реки Ошмянки вблизи д. Малые Рачуны на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».
Законодательством за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность по ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа от одной до трех базовых величин.
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В городском парке, по Богушевича и Коминского. Девять мест, где в Сморгонском районе запрещено купаться
Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района купание запрещено в следующих водоемах:
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