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В городском парке, по Богушевича и Коминского. Девять мест, где в Сморгонском районе запрещено купаться

17.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района купание запрещено в следующих водоемах:

1. Вне акватории пляжа пруда, расположенного по ул. Гагарина в городе Сморгони;

2. Пруд, расположенный в парке по улице П. Балыша в городе Сморгони;

3. Пруд, расположенный по улице Богушевича в городе Сморгони;

4. Пруд, расположенный по улице Каминского в городе Сморгони;

5. Пруд, расположенный вблизи деревни Белая;

6. Пруд, расположенный вблизи д. Михневичи;

7. Участок реки Гервятки, расположенной в районе улиц Почтовой и Советской в черте города Сморгони;

8. Участок реки Вилии на расстоянии 100 метров в обе стороны от мостов через реку;

9. Участки реки Ошмянки вблизи д. Малые Рачуны на расстоянии менее 300 метров в обе стороны от гидроэлектростанции «Рачуны».

Законодательством за купание в запрещенных местах рек, озер или иных водоемов предусмотрена административная ответственность по ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь в виде наложения штрафа от одной до трех базовых величин.

 
 
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Решением Сморгонского районного исполнительного комитета №174 от 23.02.2018 г. на территории Сморгонского района купание запрещено в следующих водоемах:
 
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