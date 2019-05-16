Чуда не произошло. Мужчину из Гомеля, которого искали 2,5 месяца, нашли мертвым

Источник материала: Tut.by

Николая Минова, который пропал еще 26 февраля нашли. К сожалению, мужчина мертв. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Симуран».





Николай работал на предприятии «Добрая хрюшка». После окончания смены сел в автобус на остановке в поселке Большевик, но домой в агрогородок Даниловичи Ветковского района так и не вернулся.

— Очевидцы видели, что он ехал в автобусе, но вышел на одну остановку раньше, в деревне Первомайск. Возле этой остановки был найден его мобильный, — рассказывала ранее супруга мужчины Татьяна.

Поиски Николая длились два с половиной месяца. Все это время семья пропавшего не теряла надежды найти его живым и здоровым, но чуда не произошло.

Мужчину нашли 16 мая в поле у поселка Рассветный. Причины смерти установит экспертиза.