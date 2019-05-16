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Чуда не произошло. Мужчину из Гомеля, которого искали 2,5 месяца, нашли мертвым
17.05.2019 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николая Минова, который
Николай работал на предприятии «Добрая хрюшка». После окончания смены сел в автобус на остановке в поселке Большевик, но домой в агрогородок Даниловичи Ветковского района так и не вернулся.
— Очевидцы видели, что он ехал в автобусе, но вышел на одну остановку раньше, в деревне Первомайск. Возле этой остановки был найден его мобильный, — рассказывала ранее супруга мужчины Татьяна.
Поиски Николая длились два с половиной месяца. Все это время семья пропавшего не теряла надежды найти его живым и здоровым, но чуда не произошло.
Мужчину нашли 16 мая в поле у поселка Рассветный. Причины смерти установит экспертиза.
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Все это время семья пропавшего не теряла надежды найти его живым и здоровым, но чуда не произошло.
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