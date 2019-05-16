В рамках месячника Красного Креста на стадионе аграрно-технического колледжа прошли соревнования санитарных звеньев организаций района. Участие в соревнования приняли 10 команд.
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Фоторепортаж: В рамках месячника Красного Креста на стадионе аграрно-технического колледжа прошли соревнования санитарных звеньев организаций района
17.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В рамках месячника Красного Креста на стадионе аграрно-технического колледжа прошли соревнования санитарных звеньев организаций района. Участие в соревнования приняли 10 команд.
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Фоторепортаж: В рамках месячника Красного Креста на стадионе аграрно-технического колледжа прошли соревнования санитарных звеньев организаций района
В рамках месячника Красного Креста на стадионе аграрно-технического колледжа прошли соревнования санитарных звеньев организаций района. Участие в...
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