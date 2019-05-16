На время проведения «Славянского Базара – 2019» БЖД назначила дополнительный поезд из Минска в Витебск

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Расписание движения поезда составлено с учетом программы проведения фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска с 9 по 20 июля.

Время отправления поезда со станции Минск-Пассажирский – 12:42, а прибытия в Витебск в 16:18.

После концерта гости «Славянского базара» на этом же поезде смогут вернуться в Минск. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:52.

Предварительная продажа проездных документов (билетов) уже открыта и осуществляется за 60 суток до отправления поезда.

Поезд к «Славянскому базару», который пользуется особой популярностью у пассажиров, Белорусская железная дорога назначает уже девятый год подряд.