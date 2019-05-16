Поздравили ветерана отдела с юбилеем

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В торжественной обстановке в зале совещаний Борисовского отдела Департамента охраны этого замечательного, уважаемого человека от имени личного состава отдела охраны и ветеранской организации поздравили вриод начальника отдела подполковник милиции Владислав Петрович Волосач и председатель ветеранской организации подразделения майор милиции запаса Владимир Владимирович Пантелей. Валерию Михайловичу высказали теплые слова благодарности за активное участие в воспитании молодых сотрудников и общественной жизни отдела охраны, пожелали крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний. Также юбиляру были вручены поздравительный адрес, цветы и денежный подарок.

Станкевич Валерий Михайлович свою жизнь связал с милицейскими погонами в далеком 1997 году, прошел служебный путь в Борисовском отделе охраны от инспектора-дежурного службы милицейской, военизированной и сторожевой охраны до первого заместителя начальника отдела.

В 2005 году Валерий Михайлович был назначен на должность начальника Жодинского отдела Департамента охраны и на протяжении пяти лет возглавлял данное подразделение. В 2010 году был переведен в Минское областное управление Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где проходил службу в должности начальника питомника служебных собак.

После увольнения в 2013 году из органов внутренних дел в запас устроился на работу в совместное закрытое акционерное общество «БелДжи», где и работает в настоящее время на должности начальника транспортно-хозяйственного

цеха.

На протяжении долгих лет службы Валерий Станкевич зарекомендовал себя ответственным, исполнительным сотрудником, стоящим на защите законных прав и интересов граждан.