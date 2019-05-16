Продемонстрировали знание теории и умение плавать

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Соперники показали свои навыки в плавании, умение плыть и доставать предметы под водой, транспортировать пострадавшего, продемонстрировали отличные знания теории. Юные осводовцы СШ №20 стали лучшими в конкурсной программе, а гимназисты показали твердые знания в вопросах безопасности на воде.

Особая благодарность за оказанную помощь в проведении праздника директору СШ №20 И.В. Бородко и работникам бассейна Н.Л. Баты и Н.М. Хаманееву, выступившему в роли «Нептуна». Позитивное настроение, заданное сказочным героем с первых минут праздника, передалось участникам соревнований. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» – под аккомпанемент нептуновской гитары хором пели ребята.

Председатель первичной организации ОСВОД гимназии №1 Г.Н. ШИДЛОВСКАЯ