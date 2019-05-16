﻿ Продемонстрировали знание теории и умение плавать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продемонстрировали знание теории и умение плавать

17.05.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Соперники показали свои навыки в плавании, умение плыть и доставать предметы под водой, транспортировать пострадавшего, продемонстрировали отличные знания теории. Юные осводовцы СШ №20 стали лучшими в конкурсной программе, а гимназисты показали твердые знания в вопросах безопасности на воде.

Особая благодарность за оказанную помощь в проведении праздника директору СШ №20 И.В. Бородко и работникам бассейна Н.Л. Баты и Н.М. Хаманееву, выступившему в роли «Нептуна». Позитивное настроение, заданное сказочным героем с первых минут праздника, передалось участникам соревнований. «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» – под аккомпанемент нептуновской гитары хором пели ребята.

Председатель первичной организации ОСВОД гимназии №1 Г.Н. ШИДЛОВСКАЯ

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красочно, зрелищно, весело открыли Неделю безопасности на водах учащиеся гимназии №1 и СШ №20, где состоялся спортивный праздник «На старт вместе с ОСВОД».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Я багаты чалавек…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика