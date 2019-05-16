18 мая в Минске пройдет велокарнавал: как изменится движение в центре города

Источник материала: Tut.by

18 мая в Минске пройдет международный велокарнавал «Viva ровар!», поэтому для остального транспорта будет перекрыто движение по проспекту Победителей. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.



Международный велокарнавал «Viva Ровар!» пройдет в Минске в пятый раз. Возле стелы мероприятия будут проходить на протяжении всего дня, с 12 до 20 часов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Будет перекрыто движение всех видов транспорта по проспекту Победителей от стелы «Минск — город-герой» в сторону спорткомплекса «Минск-арена» (до улицы Нарочанской). А также по проспекту Машерова (на участке по от улицы Даумана до проспекта Победителей).

Из-за этого меняются маршруты городского транспорта. В частности, с 12.00 до 16.00:

— № 29, 1002-ТК, 1112-ТК со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях;

— № 1051-ТК со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская, Тимирязева и далее по маршруту в обоих направлениях;

— № 44, 136 со стороны проспекта Машерова по улице Даумана, Старовиленскому тракту, улицам Нововиленская, Орловская, Тимирязева, Нарочанская, проспекту Победителей, в обоих направлениях, с выполнением от «Выставочного комплекса» до «Веснинки» всех остановок.

А с 14.00 до 16.00 будут внесены следующие изменения:

— № 1, 119С со стороны Вокзала по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Нарочанская в обоих направлениях, с остановками по маршруту № 119С: «Романовская Слобода», «Ст м. Фрунзенская», «Тимирязева, «Л. Украинки», «2-я городская детская больница»;

— № 69 со стороны проспекта Пушкина по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Городской Вал, проспекту Независимости и далее по действующей трассе в обоих направлениях;

— № 163, 1107-ТК со стороны улицы Кальварийская по Романовской Слободе, улице Немига, в обратном направлении — по улице Московская, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская;

— № 1056-ТК со стороны вокзала по проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Нарочанская в обоих направлениях;

— № 91 со стороны улицы Максима Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Нарочанская, Тихая, Веснинка в обоих направлениях;

— № 73, 1073-ТК по улице Московская, проспекту Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева в прямом направлении, по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига — в обратном;

— № 133 со стороны диспетчерской станции «Веснянка» по улицам Нарочанская, Тимирязева, Орловская и далее по маршруту, в обоих направлениях;

— № 76Э, 89Э, 1097-ТК по улицам Орловская, Тимирязева, в обоих направлениях с остановкой «Л. Украинки»;

— № 11 со стороны проспекта Пушкина по улицам Тимирязева, Нарочанская в обоих направлениях;

— № 1119-ТК со стороны Степянки от проспекта Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Нарочанская в обоих направлениях;

— троллейбусные маршруты № 10, 39, 77 сокращаются до разворотного кольца «Берута» (ст. м. «Пушкинская»).

С 15.20 до 15.40 на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской временно приостановят движение на городских автобусных маршрутах № 44, 91, 119С, 136, 1056-ТК, 1119-ТК.

Напомним, сам велокарнавал стартует от стелы «Минск — город-герой» в 15.00 по проспекту Победителей до «Минск-Арены», а затем обратно с финишем в парке Победы в 16.00. Там уже начнется концерт.